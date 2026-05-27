Dosis de realidad y violencia: Yeiro Muñoz presenta su novela ‘El mensaje perdido’

Yeiro Muñoz, nacido en Bogotá, pero de corazón caleño, lanzó recientemente su novela El mensaje perdido, un texto que pretende deslumbrar a los lectores con la narrativa explícita y el choque de realidad colombiana que en él se contiene.

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Muñoz, en entrevista con SEMANA, contó detalles de lo que es El mensaje perdido. Aunque en principio menciona que la novela “es, en apariencia, la historia de un muchacho caleño que encuentra un misterioso papel manchado de sangre después de presenciar un asesinato en plena ciudad”, precisa que en su interior se evidencian temas como “la pérdida de la inocencia, la violencia del narcotráfico en Cali, la amistad, la paranoia y la obsesión por descubrir un secreto que termina transformando la vida del protagonista”.

A medida que se avanza por el texto, se pueden ver esos saltos temporales que van atrapando al lector desde las primeras páginas, apelando a escenarios y épocas que para algunos pueden resultar conocidos, como la del auge del narcotráfico.

El mensaje perdido, Yeiro Muñoz. Foto: Andrés Herrera

“La novela se mueve entre varios tiempos y espacios: la Cali convulsionada de los años del narcotráfico y también escenarios internacionales como Nueva York”.

La historia crea un universo de incertidumbre que salta de las palabras y contagia a todos aquellos que se atreven a profundizar en ella. “El protagonista intenta descifrar no solamente el mensaje que encuentra, sino también el caos moral y emocional que lo rodea”.

Yeiro Muñoz caracteriza la obra como “una novela de iniciación, de misterio y de memoria”, misma que puede dar un panorama general de lo que han tenido que padecer miles de colombianos en medio de la violencia que impera en el país del Sagrado Corazón.

Muñoz, hablando del proceso de creación, afirma que fue “largo y muy emocional”, enfatizando en que “la novela nació de recuerdos fragmentados de ciudad, de historias escuchadas en la calle, de imágenes de infancia y adolescencia que se me quedaron grabadas: los barrios caleños, los colegios religiosos, los rumores sobre mafiosos, las motos, las bibliotecas públicas, el miedo constante de aquella época”.

Él mismo fue espectador de aquellos episodios violentos que conmocionaban al país: “Crecí y fui testigo de una Cali atravesada por la violencia, el narcotráfico, el fútbol, las contradicciones sociales y una enorme riqueza humana en las décadas de los ochenta y los noventa. Todo eso terminó alimentando mi escritura”.

Los sentimientos tan diversos que puede desbordar la lectura se deben al objetivo planteado por el autor al momento de escribirla: “Yo quería escribir una novela que tuviera ritmo de thriller, pero también profundidad humana y memoria social. Me interesaba que el lector sintiera el calor de Cali, el ruido de las calles, el miedo de los personajes y la sensación de que la ciudad estaba atravesada por una guerra invisible”.

De igual manera, esta obra hace parte de una mezcla de realidad y ficción: “Muchos elementos surgieron de experiencias reales transformadas por la ficción. La relación entre Santiago y el Gordo, por ejemplo, tiene algo muy auténtico sobre la amistad adolescente. También me interesaba mostrar cómo muchos jóvenes crecieron fascinados y aterrorizados al mismo tiempo por el universo del narcotráfico”.

El resultado que hoy se puede leer es fruto de un largo periodo de creación, pues, como lo indica Yeiro Muñoz: “La escritura tomó varios años porque fui reescribiendo constantemente hasta encontrar el tono adecuado”.

Dentro de esa combinación de ingredientes que tiene la novela, el autor resalta que uno de los aspectos que sobresale es “la mezcla de géneros. La novela tiene elementos de novela negra, thriller, relato de formación, aventura urbana y memoria histórica”.

Por otra parte, “la novela intenta mostrar cómo la violencia del narcotráfico penetró incluso la vida cotidiana de las familias comunes”.

El libro trata temas como la violencia en Colombia. Foto: Andrés Herrera

En su obra “no hay buenos impolutos ni villanos sin pizca de bondad”; su escritura quiere “construir una Cali casi fantasmal, donde el miedo estuviera presente incluso en los momentos cotidianos”.

Leer a Yeiro Muñoz no es leer una escritura ‘aficionada’; es leer un texto ejecutado por un profesional de las letras. Muñoz es experto universitario en Escritura, Estilo y Creatividad por la Universidad Internacional de Valencia, España; además, es egresado de la Maestría en Creación Literaria de la Universidad Central de Bogotá.

Asegura que lo que le espera es “seguir escribiendo”, pues apenas se encuentra “explorando un universo literario que todavía tiene muchas historias por contar”.

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Dice que le “interesa continuar trabajando la relación entre ciudad, marginalidad, memoria y violencia social, pero también explorar otros registros más íntimos y psicológicos”.

Insiste en que quiere “seguir construyendo lectores que conecten con historias honestas, intensas y cercanas a nuestra realidad latinoamericana”.