Operativo de recuperación de espacio público en Bogotá terminó en fuertes confrontaciones: esto dijeron las autoridades

En una operación de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá (DADEP) realizada este martes, 9 de junio, bajo el puente de la avenida Villavicencio con Autopista Sur, se registraron fuertes confrontaciones entre las autoridades y motociclistas que habitaban el lugar.

La directora del DADEP, Lucía Bastidas Ubate, declaró en sus redes sociales que con esta intervención se inició “la transformación de 4.000 m² de espacio público”.

También manifestó que el objetivo sería instalar “baños públicos, módulos comerciales, zona de food trucks, cancha multipropósito, espacios para mascotas y zonas de encuentro ciudadano”.

Según el Distrito, la intervención contempló la recuperación de un espacio que había sido ocupado de manera irregular y que será incorporado al proyecto de renovación urbana.

Durante estas actividades, se presentaron manifestaciones por parte de motociclistas, que generaron afectaciones en el tráfico; además, varios de ellos llegaron a amenazar a funcionarios del lugar.

Los disturbios habrían ocurrido debido a que los manifestantes se opusieron a las obras que se quieren llevar a cabo. Durante los hechos se registró la quema de llantas e insultos a las personas que se hallaban en los alrededores.

Bastidas afirmó que bajo el puente de la avenida Villavicencio se encontraban diversas problemáticas, como la prostitución, la venta y consumo de drogas. Actividades que causaban un foco de inseguridad para los ciudadanos que transitaban por la zona.

También aseguro que las personas que se beneficiaban de los desmanes eran aquellas que tenían algo que ver con el microtráfico.

Manifestación de motociclistas en la avenida Villavicencio generó bloqueos y caos vial en el sur de Bogotá

Tras las fuertes confrontaciones, la situación fue controlada sobre las 10:00 de la noche, lo que permitió que la movilidad del sector se recuperara y se pudiera volver a transitar con normalidad.

A pesar de la situación, al momento se evidencia orden en el lugar y se espera continuar con el proyecto de mejoramiento urbano.