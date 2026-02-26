En los últimos años, las obras de infraestructura de transporte en Bogotá han marcado la agenda urbana y de movilidad, con proyectos que buscan modernizar corredores viales y mejorar la conectividad para los habitantes de la capital. Estos trabajos están enlazados con iniciativas de transporte masivo como TransMilenio y la primera línea del metro elevado, que han modificado la forma en que se planifica y ejecuta el espacio público en diversas avenidas principales de la ciudad, incluida la Avenida Carrera 68.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la demolición del puente peatonal ubicado en la Avenida 68 frente a Salitre Mágico y al Colegio Cafam, una estructura que había estado en servicio por más de 35 años, brindando un cruce seguro sobre la vía en un sector de alto flujo de peatones y tránsito vehicular.

Según el IDU, la decisión de tumbar esta infraestructura responde al avance de las obras de la troncal de TransMilenio por la Avenida 68, parte de un proyecto que conectará el sur de la ciudad con corredores de transporte existentes y futuros.

Por medio de un video en redes, el IDU explicó que el puente no cumple con las normas actuales de accesibilidad universal, presenta fisuras y deterioro estructural, además de que entorpece la instalación de redes de servicios públicos que requieren reubicación inmediata para continuar con las obras de TransMilenio.

Nuevo cierre total en la Avenida 68

Como resultado de la demolición, la Avenida 68 (denominada como Avenida del Congreso Eucarístico) estará cerrada en ambos sentidos entre las calles 64C y 63, durante la madrugada, del viernes 27 de febrero entre las 12:01 a. m. a 3:30 a. m. Este cierre implica que los conductores deberán tomar rutas alternas como la NQS o la Boyacá para sortear el tramo intervenido mientras se ejecutan las labores de desmonte y retiro de la infraestructura.

Adicionalmente, los peatones cuentan con el semáforo de la Calle 64 C para lograr el paso de un sentido a otro.

¿Cuánto durarán las obras en este puente?

Las obras de demolición de este histórico puente se llevarán a cabo hasta este viernes 27 de febrero, culminando así la última etapa del desmonte, que implica la caída de las columnas principales.

La decisión de realizar los trabajos en horario nocturno busca minimizar el impacto en la circulación diurna y en el flujo vehicular cotidiano de una de las principales vías de conexión urbana, aunque aún así representa un reto logístico temporal para los conductores y usuarios que utilizan este corredor con alta frecuencia.

La troncal de TransMilenio por la avenida 68 medirá 16,9 kilómetros y será entregada en 2027. Foto: GUILLERMO TORRES

Evolución de la Avenida 68

La demolición se da en el contexto de la construcción de la troncal de TransMilenio por la Avenida 68, la cual ya supera el 65 % de avance general y ya está próxima la entrega de algunos grupos de la obra, según Orlando Molano, director del IDU.

Esta iniciativa se integra con el corredor que alimentará la primera línea del metro elevado de Bogotá y contempla múltiples componentes adicionales, como pasos deprimidos, puentes vehiculares y ciclorrutas, con la intención de articular movilidad pública y espacio urbano.