Policía de Bogotá captura a dos jóvenes de 19 años señalados de robar y amordazar a los empleados de una farmacia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos ciudadanos extranjeros señalados de asaltar una farmacia en la localidad de Chapinero.

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El operativo policial se llevó a cabo en el barrio La Cabrera, donde las autoridades lograron recuperar la totalidad de la mercancía, la cual fue avaluada en seis millones de pesos. Los elementos robados fueron devueltos a los administradores del local tras los procedimientos de verificación.

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Según señalaron las autoridades, los hechos comenzaron en el interior del establecimiento mediante el uso de la fuerza contra el personal de servicio.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los presuntos responsables “intimidaron, amordazaron y encerraron a la cajera para facilitar el acceso a los mostradores”. Los involucrados seleccionaron diferentes tipos de productos antes de emprender la huida del sitio.

Activación del plan candado y detención en el sector del Virrey

La alerta a las patrullas del cuadrante se realizó mediante una llamada ciudadana dirigida a la línea de emergencias de la ciudad. El comandante de la Estación de Policía de Chapinero, mayor Diego Buitrago, señaló que “se activó un plan candado que permitió interceptar a los dos sospechosos cuando huían por el sector del Caño del Virrey”.

El comandante de la Estación de Policía de Chapinero, mayor Diego Buitrago. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

El oficial confirmó que durante el procedimiento de registro a personas se hallaron todas las pertenencias del local.

Los dos detenidos, ambos de 19 años de edad, fueron trasladados a las instalaciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades iniciaron el proceso de judicialización de los capturados para que respondan penalmente por el delito de hurto calificado y agravado.

Así mismo, la política detalló que los elementos probatorios y los testimonios del personal de la farmacia fueron integrados al expediente correspondiente.

No pudieron salirse con la suya estos dos hombres de nacionalidad extranjera, que hurtaron una droguería en #Chapinero.



Intimidaron y amordazaron a la cajera y pretendían huir por el sector del Caño del Virrey, donde fueron capturados gracias a un plan candado. pic.twitter.com/PyttNiEc3X — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 7, 2026

El comando de la institución reiteró la necesidad de utilizar los canales oficiales de comunicación para mitigar las afectaciones a la seguridad en el sector comercial.

El mayor Diego Buitrago expresó que “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123”. Según la institución, el uso constante de estos reportes agiliza el despliegue de las patrullas en las zonas bancarias y residenciales.