Confirman condena contra mayor (r) del Ejército que asesinó a su expareja delante de su hija

En horas de la madruga del 25 de mayo de 2011, Telma del Pilar Hernández, la víctima de esta historia, estaba junto a su hija menor de edad en el barrio Olaya Herrera, en Barrrancabermeja (Santander), esperando el transporte escolar de la niña.

Cuando ya iba a llegar la ruta, apareció el mayor retirado del Ejército Nacional, Oscar Iván Hernández Bermúdez, quien para ese momento era expareja de Hernández y padre de la menor de edad.

El fallo de la Corte Suprema precisó que en ese momento el exoficial “atacó en múltiples ocasiones a la mujer con dos armas blancas”, provocándole heridas en la cabeza, el cuerpo, sus brazos y piernas. La justicia confirmó que fueron al menos “doce lesiones, unas las cuales laceró un pulmón y el corazón”.

El caso se agravó cuando la víctima intentó pedir auxilio, pues en medio de ese llamado intervino Elena Torres Martínez, su mamá, quien también fue atacada por el mayor (r) Hernández del Ejército Nacional.

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El atacante huyó del lugar, las víctimas fueron trasladadas a hospitales por vecinos, pero la gravedad de las heridas le provocaron la muerte a Telma del Pilar; mintras que su madre recibió una incapacidad de diez días a causa de las lesiones que recibió del uniformado.

Quince años después de esta tragedia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 41 años de cárcel contra el entonces mayor Oscar Iván Hernández, por los delitos de homicidio agravado en concurso con homicidio agravado en grado de tentativa.

La sentencia fue emitida por el despacho del magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, quien explicó en su decisión que aunque la defensa del militar intentó cuestionar las pruebas periciales como la falta de huellas del victimario en el arma blanca, las pruebas fueron suficientes para no dejar duda razonable en este proceso.

La Corte Suprema argumentó que el ataque doble protagonizado por el mayor (r), dejan claro los delitos de la condena, pues por un lado ejecutó el homicidio de Telma del Pilar Hernández, su expareja, y por el otro ladó, según el fallo, intentó asesinar a su exsuegra.