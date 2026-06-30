Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema, calificó los señalamientos del ministro Armando Benedetti como un “agravio a la justicia”

Para la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, los constantes señalamientos hechos en su contra por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, representan “un agravio a la justicia”.

Primicia: esta es la denuncia de la magistrada Cristina Lombana contra el ministro Armando Benedetti por llamarla “loca, demente y delincuente”

Así lo señaló la magistrada, antes de ingresar a rendir declaración en la Procuraduría General, en medio de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el jefe de la cartera política.

“No es aceptable que un ministro o funcionario de ese nivel se refiera en esos términos a una magistrada de la Corte Suprema”, aseveró la togada.

#Confidenciales | Corte Suprema revela por qué la magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las investigaciones contra Benedetti.https://t.co/VNdz8yMDe2 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 10, 2026

En este sentido, señaló que las publicaciones hechas por Benedetti en sus redes sociales y las declaraciones dadas en medios de comunicación en su contra no pueden verse solamente como un “agravio personal”.

Lo manifestado representa, en sus palabras, algo mucho más grave, pues se atacan decisiones judiciales y a los funcionarios de la rama Judicial.

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“Las personas públicas (en referencia a Benedetti) deben ser aquellas que demuestran que tienen las calidades personales, y no solamente las profesionales para representar estas altas dignidades en el Estado”, cuestionó.

“Loca, demente y delincuente”

La investigación tiene relación con las declaraciones públicas hechas en noviembre de 2025 cuando el ministro del Interior lanzó duros calificativos contra la magistrada Lombana, justo mientras ella adelantaba un allanamiento policial a la vivienda del jefe de la cartera política en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Benedetti aseguró que la magistrada tenía una “obsesión” con él, hecho por el cual ya la había recusado en varias oportunidades con el fin que se aleje de las investigaciones que cursan en su contra.

“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia. Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación”, publicó el ministro en su cuenta de X.

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Posteriormente, en una entrevista radial, el ministro tildó a la magistrada como una “loca, demente y delincuente”, señalando que había ordenado el allanamiento a su vivienda sin ningún tipo de justificación.

“¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”, indicó.

En dicha inspección, señaló, la magistrada insultó e intimidó a su esposa.