“Usted se calla y se sienta allá”: esposa de Armando Benedetti denuncia trato humillante de la magistrada Cristina Lombana durante allanamiento

En entrevista con ‘6 AM’, de Caracol Radio, Adelina Guerrero contó detalles de cómo fue la diligencia en la que la Corte Suprema de Justicia revisó su casa en Barranquilla.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 12:29 p. m.
El embajador Armando Benedetti y su esposa Adelina Guerrero
El embajador Armando Benedetti y su esposa Adelina Guerrero. | Foto: Esteban Vega / SEMANA

En medio del operativo judicial ordenado por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, la esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, Adelina Guerrero, relató en Caracol Radio los momentos de tensión que se vivieron durante el allanamiento a la vivienda donde reside su familia en Barranquilla.

Según su testimonio, el procedimiento estuvo marcado por “humillaciones y amenazas”.

Contexto: Uniformados con metralletas y escoltas sin celulares: así fue el allanamiento a la casa de Armando Benedetti
Armando Benedetti y Cristina Lombana.
Armando Benedetti y Cristina Lombana. | Foto: SEMANA

Guerrero contó que fue alertada por una de las trabajadoras de la casa sobre la llegada de funcionarios de la Corte. Al bajar a la primera planta de su casa, dijo, se encontró con un amplio despliegue del Goes y de la Policía.

“Le tomé una foto al grupo que estaba afuera y la magistrada, al darse cuenta, me empezó a increpar. Me exigió el teléfono y me dijo que no podía llamar a nadie”, narró.

Contexto: Corte Suprema rechaza las declaraciones de Benedetti contra la magistrada Lombana y le pide desescalar el lenguaje
El allanamiento en Barranquilla a la casa de Armando Benedetti, ministro del Interior
El allanamiento en Barranquilla a la casa de Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Foto del video de @NoticiasRCN en X

Según su versión, Lombana también le prohibió contactar a su abogado y la obligó a permanecer bajo vigilancia. “Me dijo que me callara y me sentara allá. Le respondí que me sentaba donde yo quisiera. Me trató de manera denigrante y con desprecio”, sostuvo Guerrero, quien aseguró que fue escoltada por una agente fuertemente armada “como si fuera una delincuente”.

Y siguió: “Le dijo al abogado que se podía quedar en la diligencia y que me tenía que mantener calladita. Ella me trató de una manera denigrante y menospreciante. Como ella es una magistrada a la que uno no puede decirle nada ni contestarle, yo sentí que todo el tiempo me estaba provocando. Empezó a hacerme preguntas y me amenazó que si yo le respondía mal me metería 30 días a la cárcel”.

Contexto: Denuncian a Armando Benedetti por declaraciones contra la magistrada Cristina Lombana
Lagos de Caujaral
Lagos de Caujaral, mansión de Armando Benedetti. | Foto: Google Maps

La mujer añadió que el allanamiento se realizó en una vivienda que no pertenece a la familia Benedetti, sino al empresario Ricardo Leyva, con quien tenían un acuerdo de intercambio temporal. “Llevamos apenas 40 días aquí”, precisó.

“Esta casa es del señor Ricardo Leyva, no es nuestra. Es en calidad de intercambio. No hay debate sobre la titularidad de la casa porque es de Ricardo Leyva. Llevamos muy poquito aquí, más o menos unos 40 días. Estamos aquí por unos temas personales del señor Ricardo Leyva y unos temas que estábamos atravesando nosotros como familia, pero eso lo puede explicar mejor mi esposo, que es el que sabe bien la situación”, declaró en el medio de comunicación Guerrero.

Armando Benedetti en la corte suprema con Adelina Guerrero
Caso fiduprevisora con Adelina Guerrero. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con información revelada tanto por Guerrero como por el mismo Bendetti, en la diligencia participaron cerca de 30 uniformados, algunos con metralletas y otros con los rostros cubiertos. Ambos declararon que durante el operativo “no se llevaron ni un solo papel”, lo que generó nuevas dudas sobre el alcance del operativo.

Guerrero afirmó, además, que la magistrada la amenazó con cárcel por negarse a responder una serie de preguntas, la responsabilizó, junto a su esposo, de “poner en riesgo la vida de los funcionarios” debido a las declaraciones de Benedetti estaba dando en medios de comunicación.

Cristina Lombana .Armando Benedetti.
Armando Benedetti y Cristina Lombana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Guerrero cuenta que le respondió a Lombana: “Lo que usted me ha hecho a mí y lo que me ha hecho los últimos siete años de mi vida ha puesto en riesgo mi vida y la de mis hijos con todos los atropellos. Ese allanamiento que usted está haciendo es ilegal y que todo el mundo lo escuche”.

