Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Adelina Covo, historiadora y suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, se convirtió en la primera militante del Pacto Histórico en rebelarse y anunciar públicamente que votará por Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo.

Covo, cercana al presidente Gustavo Petro, afirma ser militante del Pacto Histórico y reconoció que votó en la consulta de octubre de 2025 por Iván Cepeda. En esta ocasión, según manifestó, lo hará por Barreras para contrarrestar la Gran Consulta, que agrupa a los candidatos de la derecha y la centroderecha.

Roy Barreras Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Su anuncio genera polémica en la izquierda, ya que el Pacto Histórico, a través de varios comunicados de prensa, le ha cerrado las puertas a Roy Barreras y ha solicitado a su militancia votar exclusivamente por las listas al Senado y a la Cámara del Pacto, reservando el apoyo para Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro tampoco respalda la consulta promovida por su exembajador en Reino Unido.

Adelina Covo, en un video divulgado en sus redes sociales, manifestó: “Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy por Roy, y los invito a que nos acompañen".

Adelina Covo, escritora Foto: Tico Angulo

Barreras no dudó en responder y agradecer el respaldo. “Gracias, querida Adelina Covo. Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: no podemos dejarle el espacio libre al uribismo. ‘Es con Roy’, es lo que cada vez más personas me dicen”.

Adelina Covo es independiente de su yerno, el ministro Armando Benedetti, y no se puede asegurar que la postura política del alto funcionario sea igual a la de ella. De hecho, ambos han hecho una carrera política por vías diferentes.

Volviendo al Pacto Histórico, este miércoles 18 de febrero hizo un anuncio más contundente contra su militancia y Roy Barreras.

“Toda la militancia debe volcarse a la campaña al Senado y a la Cámara (de cara al 8 de marzo). Con disciplina política y movilización masiva, vamos a asegurar la victoria electoral. Esa es nuestra consulta. Ese es nuestro mandato: ganar con el pueblo. Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, se lee en el comunicado.

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali Foto: José Luis Guzmán. El País

Es decir, le cerraron la puerta a la consulta del Frente por la Vida de Roy Barreras, quien no se quedó callado y respondió: “Soy fundador del Pacto; allí están mis compañeros, quienes durante 15 años han marchado conmigo en defensa de las víctimas, la paz y los derechos humanos, quienes hemos hecho oposición al gobierno pasado, los que salvamos la JEP. ¡Compañeros, no se equivoquen! La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el Gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, les dijo.

Y les pidió: “No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándoles garantías a todos. Yo sé unir a todos”.