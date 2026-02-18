POLÍTICA

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Adelina Covo dijo que respaldó en octubre de 2025 a Iván Cepeda, pero ahora apoyará a Roy Barreras.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 6:27 p. m.
Adelina Covo y Roy Barreras
Adelina Covo y Roy Barreras Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Adelina Covo, historiadora y suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, se convirtió en la primera militante del Pacto Histórico en rebelarse y anunciar públicamente que votará por Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo.

Covo, cercana al presidente Gustavo Petro, afirma ser militante del Pacto Histórico y reconoció que votó en la consulta de octubre de 2025 por Iván Cepeda. En esta ocasión, según manifestó, lo hará por Barreras para contrarrestar la Gran Consulta, que agrupa a los candidatos de la derecha y la centroderecha.

Roy Barreras.
Roy Barreras Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Su anuncio genera polémica en la izquierda, ya que el Pacto Histórico, a través de varios comunicados de prensa, le ha cerrado las puertas a Roy Barreras y ha solicitado a su militancia votar exclusivamente por las listas al Senado y a la Cámara del Pacto, reservando el apoyo para Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro tampoco respalda la consulta promovida por su exembajador en Reino Unido.

Adelina Covo, en un video divulgado en sus redes sociales, manifestó: “Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy por Roy, y los invito a que nos acompañen".

