Pacto Histórico advierte sobre presuntos riesgos electorales y anuncia estrategia para blindar las elecciones

El movimiento cuestionó las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría en este proceso.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
El Pacto Histórico anunció que presentará denuncias sobre posibles delitos electorales.
El Pacto Histórico anunció que presentará denuncias sobre posibles delitos electorales. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El Pacto Histórico aseguró que se estarían presentando diferentes riesgos electorales que podrían afectar al movimiento político, por lo que anunció que adoptará una estrategia de cuidado electoral.

Ese sector político alega que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales no ha resuelto las solicitudes que se le presentaron sobre las medidas para garantizar la integridad del material electoral, la necesidad de un protocolo para la decisión del traslado de puestos de votación y la inclusión, en letras, de los valores numéricos del formulario E14.

Asimismo, cuestionan que la Registraduría les haya solicitado a los jurados de votación dejar en blanco las casillas de partidos que no obtengan votos en el formulario E14, pues señalan que ese asunto podría prestarse para la alteración de resultados.

El Pacto Histórico asegura que a los jurados les estarían dando la indicación de entregar los tarjetones de las consultas a todos los ciudadanos que se acerquen a las urnas.

Sin embargo, ya el registrador nacional, Hernán Penagos, ha dejado claro que el deber de estas personas sobre este asunto es, únicamente, informar sobre la disponibilidad de esa tarjeta electoral.

“Queremos llamar la atención sobre la necesidad de prestar atención a temas tan cruciales como: la posible injerencia extranjera indebida en nuestros asuntos electorales; la inseguridad técnica y jurídica del manejo de los datos de las y los testigos; los posibles ataques cibernéticos y de manipulación del software y los resultados; el constreñimiento a las y los electores por parte de autoridades locales o empresas; la compra masiva de votos; el traslado y suplantación de votantes, y finalmente el traslado de puestos y mesas de votación en la última semana o incluso el mismo día de la elección como ocurrió en la consulta de octubre, entre otros, que no se esté dando respuestas inmediatas por parte de las autoridades judiciales“, aseguró ese movimiento político en un comunicado.

El Pacto Histórico asegura que las personas que entregan propaganda electoral han sido víctimas de hechos de violencia y sostuvo que les habrían dañado algunas piezas de campaña dispuestas en las ciudades.

En ese comunicado, el Pacto Histórico aseguró que encontró irregularidades en la plataforma de testigos del Consejo Nacional Electoral. No obstante, desde esa entidad le indicaron a SEMANA que la plataforma está operando con normalidad y siguiendo todos los protocolos de seguridad.

El movimiento afirma que está listo para presentar denuncias sobre posibles delitos electorales, anunció que tendrá “miles” de testigos electorales y también con abogados que atiendan las necesidades de las comisiones escrutadoras.

-

