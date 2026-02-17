Política

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

Se trata de personas que cumplen un rol fundamental de manera voluntaria.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:23 a. m.
Los testigos electorales podrán vigilar que se cumplan las reglas de los comicios.
Los testigos electorales podrán vigilar que se cumplan las reglas de los comicios. Foto: LILIANA RINCON

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, con corte al 15 de febrero, ya hay 5.970 testigos electorales registrados en la plataforma de Actores Electorales para el 2026.

Según las cifras oficiales, hay varias colectividades que tienen mayor número de registros. La lista la encabeza la Coalición Cambio Radical - Alma con el 31,2 % de los registros.

Le sigue el Partido de la Unión por la Gente (La U), con el 25,6 %; Alianza por Colombia tiene el 19,2 % de los registros; el Movimiento Salvación Nacional, el 11,1 %; y el Mira y Colombia Renaciente 6,9 %.

Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

El departamento que más registros tiene es Cesar, con el 33 %, seguido por Valle del Cauca con el 19,3 %, y Córdoba con el 9,9 %. Las cifras son con corte al 15 de febrero.

El plazo para inscribir a los testigos electorales a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales es el próximo 1 de marzo a la media noche.

Sede del Consejo Nacional Electoral CNE Bogota agosto 31 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Consejo Nacional Electoral / CNE Foto: Guillermo Torres /Semana

Según informó el CNE, una vez se culmine este proceso, se procederá con la acreditación de los actores mediante la expedición de un acto administrativo electrónico, para lo cual se generará una credencial digital con un QR. De esta manera, cada uno de los testigos electorales podrá desarrollar esta responsabilidad el día de las elecciones.

Los testigos electorales ya están registrados en 4.900 mesas de votación, aunque se prevé un aumento en los próximos días.

El CNE destacó que con esta herramienta buscan avanzar en la modernización del sistema electoral colombiano, gracias a una optimización de los procesos de acreditación y que se pueda garantizar las elecciones que se darán en el 2026 de la forma más transparente.

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias, elecciones 2022 Foto: Guillermo Torres /Semana

Seguridad en los territorios

Uno de los retos que se dará en materia electoral en algunos de los puestos de votación será la alerta de hechos violentos que se puedan presentar. Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se identificaron 170 municipios con riesgo de fraude y violencia para las elecciones de 2026.

Según cifras de ese organismo, 81 municipios están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, lo que refleja un aumento frente a procesos electorales anteriores.

Los focos más sensibles se concentran en seis subregiones: Arauca, el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo.

