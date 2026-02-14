Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

El Ejército Nacional activó el Plan Democracia con un dispositivo de 126.000 uniformados, organizados en 4.200 pelotones, encargados de custodiar 5.537 puestos de votación en zonas urbanas y rurales.

El operativo contempla capacidades terrestres, aéreas, fluviales y tecnológicas, además de una coordinación permanente entre Policía, Fuerzas Militares, Registraduría y autoridades electorales.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

A ello se suma la extensión del servicio militar de 22.075 soldados e infantes de marina y la prolongación del servicio de más de 4.000 bachilleres de la Policía como refuerzo del dispositivo.

Diversos operativos se realizarán para garantizar la seguridad de las elecciones. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En materia de recursos, el plan cuenta con una asignación de 150.000 millones de pesos, distribuidos entre el Ejército (90.000 millones), la Armada (40.000 millones) y la Fuerza Aeroespacial (20.000 millones).

Por el lado de la Policía Nacional, serán 54.317 uniformados, de los cuales 37.484 estarán en puestos de votación y 16.833 apoyarán la seguridad externa. Sin embargo, el reto de la seguridad electoral no se limita al despliegue operativo.

La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia para los comicios de 2026. De ellos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, lo que refleja un aumento frente a procesos electorales anteriores.

Hay regiones del país más susceptibles de enfrentar problemas de seguridad. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Los focos más sensibles se concentran en seis subregiones: Arauca, el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo.

Según la MOE, estos municipios reúnen más de 4,5 millones de votantes habilitados, equivalentes al 11 por ciento del censo electoral, lo que dimensiona el impacto territorial del fenómeno.

Elecciones bajo amenaza: bandas criminales deciden quién hace política en Atlántico y Santa Marta; “$2 millones o plomo”

Fuerza en terreno

Policía: 54.317 uniformados

En puestos de votación: 37.484

Seguridad externa: 16.833

Ejército Nacional: 126.000 hombres y mujeres. 5.557 en puestos de votación

Efectivos de la Policía estarán en terreno. Foto: JORGE OROZCO

Se prolongó el servicio militar de:

21.000 soldados del Ejército

1.075 infantes de marina

Plan Democracia Elecciones 2026:

• 1.102 municipios

• 13.748 puestos de votación

• 125.261 mesas habilitadas

Violencia amenaza las elecciones en Colombia: 339 municipios están en riesgo

Medios desplegados

• Terrestres

• Marítimos

• Fluviales

• Aéreos

• Ciberespaciales

• Vehículos blindados

• Aeronaves

• Sistemas aéreos no tripulados

Habrá varios medios desplegados. Foto: PolicÍ­a Metropolitana de BogotÁ

Prohibiciones

• Ley seca

• No circulación de parrillero hombre

• No transporte de escombros y gas propano

Despliegue operativo

• Policía Nacional

• Ejército Nacional

• Armada de Colombia

• Inpec

Subregiones en riesgo

• Arauca

• Nordeste antioqueño

• Sur de Bolívar

• Andén Pacífico

• Norte de Cauca

• Suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare)

• Medio y bajo Putumayo

Foto: Externos

Alertas de la MOE

• 170 municipios con algún riesgo

• 81 en riesgo extremo

• 51 en riesgo alto

• 38 en riesgo medio

Incremento total de municipios en alerta: 29,70%