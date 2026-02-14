Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

El Ejército Nacional activó el Plan Democracia con un dispositivo de 126.000 uniformados, organizados en 4.200 pelotones, encargados de custodiar 5.537 puestos de votación en zonas urbanas y rurales.
El operativo contempla capacidades terrestres, aéreas, fluviales y tecnológicas, además de una coordinación permanente entre Policía, Fuerzas Militares, Registraduría y autoridades electorales.
A ello se suma la extensión del servicio militar de 22.075 soldados e infantes de marina y la prolongación del servicio de más de 4.000 bachilleres de la Policía como refuerzo del dispositivo.
En materia de recursos, el plan cuenta con una asignación de 150.000 millones de pesos, distribuidos entre el Ejército (90.000 millones), la Armada (40.000 millones) y la Fuerza Aeroespacial (20.000 millones).
Por el lado de la Policía Nacional, serán 54.317 uniformados, de los cuales 37.484 estarán en puestos de votación y 16.833 apoyarán la seguridad externa. Sin embargo, el reto de la seguridad electoral no se limita al despliegue operativo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia para los comicios de 2026. De ellos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, lo que refleja un aumento frente a procesos electorales anteriores.
Los focos más sensibles se concentran en seis subregiones: Arauca, el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo.
Según la MOE, estos municipios reúnen más de 4,5 millones de votantes habilitados, equivalentes al 11 por ciento del censo electoral, lo que dimensiona el impacto territorial del fenómeno.
Fuerza en terreno
Policía: 54.317 uniformados
En puestos de votación: 37.484
Seguridad externa: 16.833
Ejército Nacional: 126.000 hombres y mujeres. 5.557 en puestos de votación
Se prolongó el servicio militar de:
21.000 soldados del Ejército
1.075 infantes de marina
Plan Democracia Elecciones 2026:
• 1.102 municipios
• 13.748 puestos de votación
• 125.261 mesas habilitadas
Medios desplegados
• Terrestres
• Marítimos
• Fluviales
• Aéreos
• Ciberespaciales
• Vehículos blindados
• Aeronaves
• Sistemas aéreos no tripulados
Prohibiciones
• Ley seca
• No circulación de parrillero hombre
• No transporte de escombros y gas propano
Despliegue operativo
• Policía Nacional
• Ejército Nacional
• Armada de Colombia
• Inpec
Subregiones en riesgo
• Arauca
• Nordeste antioqueño
• Sur de Bolívar
• Andén Pacífico
• Norte de Cauca
• Suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare)
• Medio y bajo Putumayo
Alertas de la MOE
• 170 municipios con algún riesgo
• 81 en riesgo extremo
• 51 en riesgo alto
• 38 en riesgo medio
Incremento total de municipios en alerta: 29,70%