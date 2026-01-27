EL DEBATE

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

La mandataria del Meta habló en ‘El Debate’ de SEMANA a pocos días de las elecciones legislativas.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
27 de enero de 2026, 5:45 p. m.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, en entrevista en 'El Debate' de SEMANA.
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, en entrevista en 'El Debate' de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, es decir, dos meses y medio antes de los comicios presidenciales.

En El Debate de SEMANA, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, dijo que le preocupa la seguridad en materia electoral, teniendo en cuenta el control que ejercen algunos grupos disidentes de las Farc en zonas rurales del departamento.

YouTube video eqRaVtaYQVg thumbnail

“¿Qué nos preocupa muchísimo? Que en las zonas rurales estos grupos delincuenciales hacen un constreñimiento en el electorado, hacen una presión, controlan las zonas rurales, controlan estos municipios donde desafortunadamente hay presencia de las disidencias, especialmente en el sur del Meta. Ahí sentimos que se puede poner en riesgo, porque se puede constreñir al electorado para votar por ciertos grupos, por ciertas líneas políticas. Eso nos preocupa”, denunció Cortés.

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?"

La Gobernadora del Meta recordó que se han llevado a cabo unas reuniones con las autoridades y algunos entes de control para analizar la seguridad de cara a las elecciones en este 2026, pero que esto no es suficiente.

El Debate

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?"

Semana TV

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

El Debate

José Félix Lafaurie y lo que piensa de Iván Cepeda: “Es un hombre reflexivo, buscaría más consensos que Petro”

El Debate

José Félix Lafaurie responde si junto a María Fernanda Cabal apoyarán a Abelardo de la Espriella, tras la renuncia de ambos al Centro Democrático

El Debate

José Félix Lafaurie regañó en vivo a su hijo por involucrarse en la polémica tras su renuncia, junto a María Fernanda Cabal, al Centro Democrático

Semana TV

José Félix Lafaurie denuncia adulteración en la consulta del Centro Democrático

El Debate

Advierten supuestas presiones de Iván Cepeda en el caso contra el expresidente Uribe: “Me parece nefasta la actuación”

Mejor Colombia

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

Política

SEMANA revela secretos de la tensionante cumbre de gobernadores molestos con Petro: rebeldía, peajes y un alarmante informe sobre Hezbolá y el riesgo en Colombia

Política

“Presidente Petro, usted le falló a la Colombia profunda”: gobernadora del Meta y alcalde de Villavicencio reclaman la atención del Gobierno

El Debate Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: Juan Carlos Sierra

A propósito, frente a la posibilidad de un constreñimiento al electorado por parte de las disidencias de las Farc, Cortés destacó en El Debate: “Usted se pone a mirar la consulta del Pacto Histórico, salió una cosa histórica que nunca había pasado y se percibió. Que a veces no se dice. Es que en esas zonas rurales donde hay presencia de estos grupos subversivos, la gente salió a votar masivamente, que nunca pasa”.

En El Debate, Cortés fue enfática en decir que son los criminales bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, los que en parte siembran el terror en varias zonas del Meta.

El Debate Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta
Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, en El Debate de SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra

“Uno se pone a mirar las cifras y se da cuenta de cómo ha aumentado, y esa es la presión de esos grupos insurgentes que están en las zonas rurales y en el sur del Meta, donde hay mucha presencia de alias Calarcá. Y por supuesto, enfrentamientos con alias Iván Mordisco todo el tiempo; y nos preocupa el tema electoral en estos municipios”, continuó Cortés en El Debate.

Más de El Debate

Armando Benedetti, ministro del Interior, y Rafael Cortés, gobernadora del Meta.

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?"

El Debate Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.

José Félix Lafaurie y lo que piensa de Iván Cepeda: “Es un hombre reflexivo, buscaría más consensos que Petro”

José Félix Lafaurie, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie responde si junto a María Fernanda Cabal apoyarán a Abelardo de la Espriella, tras la renuncia de ambos al Centro Democrático

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie regañó en vivo a su hijo por involucrarse en la polémica tras su renuncia, junto a María Fernanda Cabal, al Centro Democrático

José Félix Lafaurie denuncia adulteración en la consulta del Centro Democrático

José Félix Lafaurie denuncia adulteración en la consulta del Centro Democrático

Álvaro Uribe e Iván cepeda

Advierten supuestas presiones de Iván Cepeda en el caso contra el expresidente Uribe: “Me parece nefasta la actuación”

Piden que caso de Álvaro Uribe se defina sin presiones: vea lo que está pasando

Piden que caso de Álvaro Uribe se defina sin presiones: vea lo que está pasando

Supermercado.

Estos son los productos que se verán afectados tras la crisis comercial entre Colombia y Ecuador: “Es una canasta diversificada”

Noticias Destacadas