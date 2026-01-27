Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, es decir, dos meses y medio antes de los comicios presidenciales.

En El Debate de SEMANA, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, dijo que le preocupa la seguridad en materia electoral, teniendo en cuenta el control que ejercen algunos grupos disidentes de las Farc en zonas rurales del departamento.

“¿Qué nos preocupa muchísimo? Que en las zonas rurales estos grupos delincuenciales hacen un constreñimiento en el electorado, hacen una presión, controlan las zonas rurales, controlan estos municipios donde desafortunadamente hay presencia de las disidencias, especialmente en el sur del Meta. Ahí sentimos que se puede poner en riesgo, porque se puede constreñir al electorado para votar por ciertos grupos, por ciertas líneas políticas. Eso nos preocupa”, denunció Cortés.

La Gobernadora del Meta recordó que se han llevado a cabo unas reuniones con las autoridades y algunos entes de control para analizar la seguridad de cara a las elecciones en este 2026, pero que esto no es suficiente.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: Juan Carlos Sierra

A propósito, frente a la posibilidad de un constreñimiento al electorado por parte de las disidencias de las Farc, Cortés destacó en El Debate: “Usted se pone a mirar la consulta del Pacto Histórico, salió una cosa histórica que nunca había pasado y se percibió. Que a veces no se dice. Es que en esas zonas rurales donde hay presencia de estos grupos subversivos, la gente salió a votar masivamente, que nunca pasa”.

En El Debate, Cortés fue enfática en decir que son los criminales bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, los que en parte siembran el terror en varias zonas del Meta.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, en El Debate de SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra

“Uno se pone a mirar las cifras y se da cuenta de cómo ha aumentado, y esa es la presión de esos grupos insurgentes que están en las zonas rurales y en el sur del Meta, donde hay mucha presencia de alias Calarcá. Y por supuesto, enfrentamientos con alias Iván Mordisco todo el tiempo; y nos preocupa el tema electoral en estos municipios”, continuó Cortés en El Debate.