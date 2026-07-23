Enrique Gómez le responde en vivo a Jerónimo Uribe, quien dijo que algunos buscan una ruptura entre el nuevo Gobierno y el Centro Democrático

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, desató un revuelo después de que advirtiera por redes sociales que hay personas que están “apostando” a que el próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella “rompa” con el Centro Democrático.

“Eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos. Sugiero que el CD no le responda a ninguna de estas personas y se concentre en la agenda programática“, dijo en su cuenta de X.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y le respondió de manera contundente al hijo del exjefe de Estado: “Lo primero es si Jerónimo está dispuesto a cumplir con lo que escribe, esa sería la primera inquietud”.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El congresista manifestó que en estos momentos la sociedad colombiana ha hecho un tránsito y ya no hay “pontífices o intérpretes de la comunión”. Además, dejó en claro que las redes sociales han transformado la política y le han dado voz a millones de colombianos.

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En ese sentido, Gómez defendió el apoyo que desde el nuevo Gobierno se le dio a Alfredo Deluque para que fuera presidente del Senado, algo que no sucedió por la victoria de Honorio Henríquez.

“Eso está en su soberanía, en su potestad, lo hizo de manera decorosa y tranquila, sin influir de manera alguna con su presencia en el proceso electoral que se surtió“, explicó.

El senador aseguró que también era válido lo que hizo el movimiento liderado por el expresidente Uribe. Por lo mismo, indicó que había un acuerdo sobre la mesa sobre a quiénes les tocaba ocupar este cargo, pero la diferencia era el orden.

Jerónimo Uribe está preocupado por lo que viene pasando con los partidos de gobierno. Foto: Captura en pantalla

Incluso, según dijo, el presidente electo envió un mensaje a la mesa de compromisarios para que se siguiera adelante con todo el proceso. “A él le pareció bien y seguimos adelante con el trabajo”, comentó.

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Gómez mencionó que así se surtió el proceso el 20 de julio y la decisión que tomó el Centro Democrático fue aprovechada por el presidente Petro y el Pacto Histórico. “Eso dio un resultado donde hay una mayoría que respalda al Centro Democrático”, señaló.

“Pero toda acción y toda decisión en la vida tiene un costo, a veces los costos son previsibles, a veces no lo son y hay quien no los mide. Me parece a mí que el Centro Democrático no midió los costos de aspirar a esa dignidad”, añadió.

El congresista fue claro con el hijo del expresidente: “No sé de qué mundo habla Jerónimo, creo que a él le preocupa el mundo de las redes y que nadie lo controla. Y aunque este mundo define el sentir nacional, no define la política”.

Por todo esto, Gómez apuntó que está bien si el hijo de Uribe le da importancia a este “universo”, pero destacó que los que están en el Congreso y quienes serán funcionarios en el nuevo Gobierno deben pensar en cómo sacar al país de la crisis en la que se encuentra.