Andrea Petro habló en vivo sobre la relación con su hermano Nicolás y dijo lo que hará: “No soy una persona que sea hipócrita”

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, participó recientemente en El Debate de SEMANA, donde concedió una entrevista en la que profundizó en distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

Durante la conversación, la empresaria habló sobre la experiencia de su familia durante los cuatro años en los que su padre estuvo al frente de la Presidencia. En ese contexto, se refirió a algunas situaciones que, según su perspectiva, provocaron diferencias, distanciamientos y momentos de tensión dentro de su círculo familiar.

Andrea también compartió reflexiones sobre la influencia que tuvo la actividad política de Gustavo Petro en su entorno más cercano. La exposición pública y los cambios derivados de su paso por el Gobierno hicieron parte de los temas que abordó durante la entrevista.

Además de hablar sobre asuntos políticos, la empresaria se sinceró acerca de aspectos más íntimos de su realidad y reveló detalles que no eran ampliamente conocidos. Sus declaraciones permitieron conocer su visión sobre las dificultades y transformaciones que atravesó su familia durante uno de los periodos de mayor exposición pública para sus integrantes.

En medio de la charla, la empresaria fue interrogada sobre Nicolás Petro, su hermano, el cual ha estado rodeado de diversos asuntos legales. La mujer fue clara al responder si tenía relación con ese integrante de su familia, tras dichas polémicas.

De acuerdo con lo que dijo en vivo, optó por no tener ningún acercamiento con Nicolás, ya que prefería mantenerse alejada de las situaciones que lo rodeaban. Aclaró que había personajes con los que prefería no tener contacto.

“No, mientras haya esta presión legal sobre él, yo prefiero mantener mis distancias, también como que cada personaje tiene sus influencias y ya hay personas con las cuales nunca voy a tratar, porque no me da y no soy una persona que sea hipócrita, y la envidia también ha afectado muchísimo a la familia”, comentó.

De igual forma, Andrea Petro señaló que cuando todo se calmara, miraría opciones para manejar la situación, pues no se siente preparada en la actualidad.

“Yo prefiero que los ánimos se bajen, la luz y el foco sobre la familia también, porque eso puede bajar algunas tensiones, pero por el momento no estoy lista para eso tampoco”, concluyó.