Andrea Petro habló sobre Verónica Alcocer y aclaró qué pasó entre ellas: “Fue muy cruel con mis hijas”

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, concedió una entrevista a El Debate de SEMANA, donde se sinceró sobre diversos detalles personales y profesionales que rodean su realidad.

Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: Habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

La empresaria dialogó acerca del gobierno de su padre, contando cuáles fueron los puntos que fracturaron a su familia a lo largo de los últimos cuatro años. La mujer fue puntual al dar su opinión acerca de un ámbito político e íntimo, soltando situaciones que pocos sabían.

Andrea Petro fue interrogada sobre Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, con quien tuvo una evidente distancia y un cruce personal. La hija mayor del político no dudó en reaccionar a la pregunta, siendo clara sobre lo que pasó entre ellas.

Según dijo ante cámara, prefiere guardar silencio sobre ciertos asuntos que involucran a la mamá de sus hermanos, ya que no le constan ni los ha presenciado.

Así, Andrea Petro aprovechó la oportunidad y aclaró qué pasó realmente entre ambas, puesto que ha sido muy tajante al referirse a ella en redes sociales y entrevistas.

“No es mi mamá, entonces no me permito hablar sobre ella. Hubo cosas con las que estuve de acuerdo, sí, y otras con las que no”, dijo al inicio.

Andrea, hija del expresidente Gustavo Petro, respondió a quienes lo llaman “drogadicto” y lo señalan de salir con “travestis”

Sobre el papel de Verónica Alcocer en el gobierno Petro, Andrea aseguró que ella no puede afirmar o negar cosas que no sabe, ya que su conexión con la expareja de su papá fue muy poca a lo largo de estos años.

De hecho, la también escritora mencionó que el tema político no tiene nada que ver con sus roces, pues todo se dio fuera de ese escenario.

“Solamente hablo de lo que me consta. Sobre los roces que pude tener con ella durante cuatro años… pero es que yo probablemente casi ni la vi. Casi no hablé con ella, medio la cruzaba”, indicó.

Para finalizar, Andrea señaló que la ex primera dama tuvo comportamientos “injustos” con ella en los últimos cuatro años, llegando a ser “cruel” con sus hijas, nietas de Gustavo Petro.

“Fue bastante injusta conmigo por cuatro años, cruel; muchas veces fue muy cruel conmigo y con mis hijas… pero más allá de eso no puedo afirmar absolutamente nada”, concluyó.