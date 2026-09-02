Andrea Petro dice por qué está alejada de su padre, Gustavo Petro: “Me ha afectado”

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles, 2 de septiembre, en entrevista con El Debate de SEMANA que actualmente se encuentra alejada de su padre por “razones personales”.

“Ahorita me he alejado un poco por razones personales. A mí me ha afectado que la Presidencia se haya acabado, me han afectado las tensiones familiares y me he querido alejar no solo de él sino de muchas personas, como modo de protección. Lo he hecho con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, ya me había pasado antes. Por el momento, debo focalizarme en mis problemas personales. Prefiero focalizarme en eso y dejar que los otros resuelvan sus problemas a su manera”, dijo.

Andrea Petro afirmó que el exmandatario la ha buscado, sin embargo, señaló que espera estar lista “para tener ciertas conversaciones con él, como padre a hija” para retomar el contacto.

“Que yo me aleje de él no quiere decir que yo me aleje del político, sigo siendo leal. Creo que soy la hija más leal que él tiene, pero es en la relación de padre a hija que hay momentos en los que prefiero alejarme un ratico para digerir algunas situaciones y evitar que algunas cosas cojan caminos que no deberían y que haya consecuencias más pesadas”, agregó.

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