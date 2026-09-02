Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: Habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló con SEMANA. Lo hizo con motivo del libro que lanzará en octubre, el tomo 1, y luego el tomo 2, previsto para publicar en diciembre. En la publicación, abordará secretos detrás del poder y muchos asuntos sobre los cuales se han hecho muchas preguntas los colombianos, ahora que culminó el gobierno de su padre.

SEMANA: Está con nosotros Andrea Petro, una de las hijas del expresidente Gustavo Petro. Bienvenida a SEMANA. ¿Cómo así que son dos tomos, cómo va a hacer ese lanzamiento?

Andrea Petro: Lo que pasa es que yo estoy trabajando con un escritor. Hace años quería escribir mi vida en un libro, obviamente están los personajes que es inevitable no hablar de ellos: mi mamá, mi papá, mis hermanos y otras personas que han tenido, digamos, un mayor impacto en mi vida y siempre quise hacerlo. Fue como la oportunidad que tuve de realmente concretar diferentes puntos de vista que he tenido a través de mi vida y decidí escribir este libro, que está completamente inspirado en mi vida real, sin tapujos, sin mentiras, sin nada, realmente es lo que yo vivo como persona.

¿Y por qué dos tomos? Porque resulta que mientras íbamos escribiendo la primera parte es tan compleja la situación que es imposible hacerlo en un solo tomo.

SEMANA: De 2022 a 2026 hay mucha información que me imagino que usted publicará...

Andrea Petro: Sí, claro, la primera parte es como mi infancia y se para en el momento que yo migro aquí, a este país, porque yo también fui ilegal, entonces voy a decir la verdad de qué fue lo que pasó, cómo sucedió, y el segundo tomo está prácticamente dedicado a los últimos cuatro años de mi vida, que obviamente son los años de la Presidencia.

SEMANA: Fueron unos años bastante complicados...

Andrea Petro: Sí, claro, imposible ponerlo en un simple capítulo, en un tomo, porque fueron, digamos que, en mi punto de vista personal, muchos traumas en mi vida, pero han sido como los más largos y perecederos y sobre todo es para que la gente entienda lo que yo viví y lo que no viví. Obviamente, los personales que están ahí, les cambio los nombres. Se trata la imaginación de las personas de saber quién es quién.

“Él es media copa”: Andrea Petro describe a Gustavo Petro, su padre

SEMANA: Entonces, usted no va a utilizar los nombres reales...

Andrea Petro: Pues sí, puede ser esa la razón, pero sobre todo porque traté de hacerlo también en otra época. No lo voy a hacer en el 2026, lo voy a hacer más en los años 30 y 40, y va a estar inspirada en el realismo mágico también de Gabriel García Márquez.

Entonces va a estar bastante interesante, no va a ser tan monótono y aburrido diciendo: ‘Yo nací tal fecha, tal fecha y en tal fecha pasó esto porque tal personaje vino’. Sencillamente lo hago en otra época y cambio los nombres de los personajes. Ya la gente sabrá quiénes son y las personas que crean que son ellos mismos, pues yo ya no me hago responsable de lo que ellos puedan imaginar o cómo se identifiquen también. Entonces, pues yo, legalmente hablando, también me protejo desde ese punto de vista.

SEMANA: Un libro suyo genera mucha expectativa. Sobre qué va a contar, qué va a decir, la relación con su padre, con sus hermanos, con Verónica Alcocer. ¿Usted va a hablar de todo eso sin problema?

Andrea Petro: Yo voy a hablar de todo lo que a mí me corresponde hablar. Ya lo que sean chismes, imaginación de las personas a través de tal acontecimiento, no soy responsable de eso. Obviamente que voy a hablar de mis padres, voy a hablar de la separación entre mis padres, también. Hablo de mis hermanos, de algunos de ellos, no todos, porque pues hubo unos que estuvieron más presentes en mi vida y en mis traumas que otros.

Hablo de mis hijas, de mi parte materna sobre todo, yo como mamá y los traumas que he tenido últimamente por eso, que ha sido bastante pesado y que para mí era importante decirlo para que otras mujeres se pudieran identificar.

SEMANA: En 2022, esa foto donde están todos en la Casa de Nariño, cuando se posesiona el presidente Gustavo Petro, de ustedes dijeron: ‘Es que Andrea es una privilegiada porque mire, vive en el exterior y la cosa y tal’. Le entiendo que hay unas situaciones concretas por las que usted se fue del país, ¿por qué se fue?

Andrea Petro: Yo me fui a mis 19 años porque sencillamente tenía que empezar la universidad y porque estaba cansada de ser la hija de alguien y todo el tiempo que me insultaran y me martirizaran con eso y yo decidí irme. Pude haberme ido como refugiada política, como el resto de mi familia, pero no quería tener ese catálogo. Mi hermano Andrés lleva ocho años en el exterior y no ha podido volver a Colombia porque está prohibido.

Yo eso no lo quería vivir y quería ser una persona completamente normal, sufrir exactamente como los otros migrantes y me pasó peor que muchos migrantes, vamos a decirlo de esa manera, porque tuve prácticamente la pérdida de mi hija. Yo también perdí la vida en un momento dado. También fui ilegal, también está el pánico, la paranoia con eso los papeles, abogados que me robaron el poco dinero que tuve.

Hay muchas cosas y muchos eventos interesantes en mi vida, que sí me gustaría contarlos porque nadie me creería. A mí nadie me ayudó. Yo salí sola, hice todo sola, pagué mis estudios sola. Tuve traumas de infancia bastante profundos que también es bueno hablarlos.

Para que la gente también se pueda identificar y entienda que nosotros somos personas normales que vivimos también cosas que cualquier otra persona puede vivir y hasta más por ser personas públicas; estamos expuestos a muchísima más violencia que otras personas y los miedos y la paranoia que eso acontece. La violencia con la cual nosotros hemos estado durante estos últimos cuatro años ha tenido consecuencias sobre nuestra estabilidad emocional y familiar.

Entonces, sobre todo hablar de verdades de mi punto de vista lo que yo viví, yo no voy a hablar por los otros, ellos mismos pueden hablar y contar sus experiencias, pero lo que yo vi fue bastante difícil y violento, y sobre todo por mis niñas, que también han sufrido esto.

SEMANA: Andrea, y después de todo esto que ha pasado en estos cuatro años de gobierno de su padre, donde hubo tantos escándalos, tantas cosas, ¿cómo está usted, cómo se ha sentido? La justicia determinará tantas cosas que se han dicho, pero a su padre lo han catalogado de muchas cosas. Yo no sé si te tendrán razón o no, pero usted cómo se siente de que le digan a su padre todo lo que le dicen. Discúlpeme, pero le dicen desde drogadicto hasta ladrón.

Andrea Petro: Duele mucho como hija, no crean, uno trata de no escuchar, de no leer los comentarios de la gente, pero pasan momentos cuando uno está más vulnerable, psicológicamente, uno se pone a leer comentarios y comienza a escuchar las cosas de la gente, los insultos, las amenazas de muerte, que por lo común uno no lo hace, cuando está bien uno lo hace, pero es difícil porque es a tú papá que le están diciendo unas cosas que tú sabes muy bien que no son ciertas.

Y que no puedes tampoco, cuando era miembro de la familia presidencial había mucha diplomacia y muchas cosas que uno no puede decir ni meterse, ahora ya me importa un carajo. Ahora ya tengo la libertad de decir las cosas tal como yo las siento y dolía, a mí me dolía que le dijeran que era drogadicto, que a veces cuando hacía un discurso se le iba la lengua, entonces que estaba borracho, y yo toda mi vida a mi papá yo lo he visto así. Él está exhausto, no está borracho, se le va la lengua, a mí también.

Son unas situaciones bastante pesadas o cuando le decían que salía contra travestis o cosas así, sabiendo que la ama las mujeres. Obviamente, pues a uno lo ofenden. Pero sobre todo son todas esas acusaciones como que solamente que vienen del odio, que es visceral y que lo acusan y lo acusan. A uno como hijo siempre le va a afectar, uno no puede decir que no, por más que yo tenga 35 años, que yo sea mamá, cabeza de familia también.

Me duele, me duele porque sus ataques también son contra uno mismo, contra sus hermanos y uno sabe que si uno no tiene la experiencia o la madurez emocional para sobrellevar ese tipo de cosas, eso destruye a una persona en dos segundos.

SEMANA: ¿Entonces, todo esto que han dicho de su padre no es cierto, él no consume alguna sustancia psicoactiva?

Andrea Petro: No. A él le pasa que es media copa. Yo he sido la culpable de traerle una cerveza, que le encanta, que se llama la Duvel, que es belga. Y el solamente se puede tomar una porque el reflujo no lo deja para más. Entonces, que él esté ebrio, no puede desde que tuvo el episodio de cáncer en el esófago, él no puede ni siquiera consumir casi café, ni ají, porque le hace reflujo y siempre está tosiendo. Entonces, usted siempre lo ve en los discursos tomando agua o tomándose una pastillita porque le duele físicamente.

Y él no es una persona de: ‘Me voy a tomar tres cervezas y ya no me importa lo que pase’. A él sí le importa porque su salud está primero. Y nosotros también como hijos hemos estado pendientes de eso.

SEMANA: ¿Y su relación con él cómo está?

Andrea Petro: Pues ahorita me alejé un poco por razones personales. Me ha afectado que la Presidencia se haya acabado.

Me ha afectado muchísimo como las tensiones familiares y me he querido alejar no solamente de él, sino de muchas personas como modo de protección. Es algo que yo he hecho con mis hermanos, lo he hecho con mi mamá, lo hago con mi papá, ya me había pasado antes. Donde por el momento tengo que focalizarme en mis problemas personales, con la problemática que tengo en torno a mis hijas, que obviamente fue la Presidencia que creó esto.

Entonces, prefiero focalizarme en eso y dejar que los otros resuelvan sus problemas a su manera, pero hay situaciones que me han afectado muchísimo emocionalmente y me alejo de ciertas personas.

SEMANA: ¿Pero cuando usted dice que está alejada, es que no se está hablando con su padre?

Andrea Petro: Él me está buscando, él me está buscando, pero hasta que yo no esté lista para tener ciertas conversaciones con él como padre a hija... Ahora, no quiere decir que yo me alejé del político y de la persona, yo sigo estando ahí. Yo creo que soy la hija más leal que él tiene, pero es en la relación de padre a hija que hay momentos en los cuales prefiero alejarme un ratico para digerir algunas situaciones o sencillamente para evitar que algunas cosas cojan algunos trazos y algunos caminos que no deberían o que tengan consecuencias un poquito más pesadas. Entonces, yo prefiero alejarme.

Me tomaré un tiempito, dos, tres semanas más, pero yo naturalmente vuelvo, pero sí necesito alejarme.

SEMANA: Esto da pie, Andrea, para preguntarle lo siguiente. El 7 de agosto del 2026 el entonces presidente Petro estaba casi que solo y eso demuestra, no sé si sea verdad, lo que le voy a decir es la impresión que hay, que estos cuatro años en el poder de Gustavo Petro fracturaron a toda la familia...

Andrea Petro: Sí, es cierto. La familia ya no estaba, nunca hemos sido una supermegafamilia unida, porque geográficamente hablando ha sido muy difícil. En el momento que mi papá ha podido tener todos sus hijos juntos es muy raro. Yo creo que la última vez fue mi matrimonio y eso fue ya hace unos siete, ocho años. Fue la última vez que pudimos estar todos juntos. Eso siempre ha sido un golpe para mi papá y para nosotros.

Yo creo que a partir del momento que él se separó de Verónica nos fragilizamos, cada quien se fue con su mamá respectiva. Y al comienzo de la Presidencia habían esas fragilidades, pero no tan profundas y todo empezó obviamente con el problema de mi hermano Nicolás. Ahí sí fue donde, digamos que la familia, no solamente el núcleo familiar, sino en su extensión, tomaron partidos, hicieron cosas, unas guerras, ninguna familia se protege de ese tipo de tensiones.

A nosotros nos pasó y a mí esa última foto me duele. Primero, porque no pude estar presente. Estaba aquí con mis hijas, tenía que viajar. Yo estuve con él en Ciudad Bolívar cuando hizo su último discurso. Pude acompañarlo, pero ya después no podía estar ahí. La primera imagen también de la familia presidencial faltaba la foto de mi hermano Andrés, dolió muchísimo.

Yo creo que el único miembro que hubiera sido bonito que estuviera ahí era mi hermano Andrés, pero en esos cuatro años no pudo venir a Colombia, ha sido completamente imposible. Y pues ahí demuestra realmente lo que ha pasado en la familia y eso no es algo que yo voy a mentir. Sí, la familia recibió un golpe muy fuerte durante los cuatro años de Presidencia.

No somos la única familia presidencial a la que le ha pasado. Los Santos también sufrieron, sino que ellos han tenido un núcleo familiar bastante fuerte. Los Uribe también, todos. Es que estar en el poder destruye muchas cosas, y es que mi papá ya lo había dicho en un en una entrevista al comienzo, él dijo que él sabía que se iba a quedar sin familia. No es que se quede sin familia, sino que sencillamente como que ya no tiene esa unión.

Cada quien en su grupito seguimos apoyándolo, pero no sé si algún día —ojalá— volvamos a hacer esa hermandad grande que un día tuvimos hace ocho años, pero pues por el momento está muy complicado.

SEMANA: ¿Pero será que sí, Andrea, porque no sé si ha cambiado, usted nos lo dijo y lo ha dicho. Lugares, usted, por ejemplo, con Nicolás no tiene relación?

Andrea Petro: No, mientras haya esta presión legal sobre él, yo prefiero mantener mis distancias, también como que cada personaje tienen sus influencias y ya hay personas con las cuales nunca voy a tratar porque no me da y no soy una persona que sea hipócrita y la envidia también ha afectado muchísimo a la familia. Yo prefiero que los ánimos se bajen, la luz y el foco sobre la familia también, porque eso puede bajar algunas tensiones, pero por el momento no estoy lista para eso tampoco.

SEMANA: ¿Usted cree que si su padre no hubiera llegado a la Casa de Nariño, la familia estaría bien?

Andrea Petro: No. Yo creo que el poder obviamente destruye más rápido las cosas y las relaciones y fragiliza más las cosas, pero ya la familia comenzó a tener sus tensiones. Yo creo que fue realmente a partir del momento que Verónica y mi papá se separaron, que yo no sé la fecha exacta todavía. Yo fui la última que se enteró de que se habían separado, creo que eso viene desde hace años, pero a partir de ese momento como que cada mamá se quedó con sus hijos. Y eso fue. Independientemente de la Presidencia o no, yo creo que ya cuando hay divorcios y separaciones, pues ya la familia no queda tan unida como antes.

SEMANA: Pero mire que ese es un punto importante, porque es la vida privada del señor Gustavo Petro, pero Verónica Alcocer llega como la primera dama y fungió así durante mucho tiempo y bueno, usted ha escuchado todos los escándalos que hay. ¿Eso también es un error o no?

Andrea Petro: Pues ella no es mi mamá, entonces no me permito hablar sobre ella. Que hubo cosas que estuve de acuerdo, sí, otras que no. Yo creo que ellos debieron ser un poquito más sinceros y decir que ya no estaban juntos.

Que es una bonita relación de finalidad de pareja, sí, porque finalmente ellos demostraron que eran mamá y papá, y siguieron estando cordialmente juntos, por más que ya no hubiera amor. Entonces, chévere, a mí personalmente eso no me pasa, me pasa completamente lo contrario, ojalá me hubiera pasado algo así, pero yo creo que es un poquito de falta de transparencia ese punto de vista, pero tenemos que entender que es la vida privada de ellos también. Y no creo que amerite realmente un debate público.

SEMANA: Y en el tema de Verónica Alcocer todo lo que pasó con ella en el gobierno, ¿qué opina?

Andrea Petro: Yo ahí no meto. Yo solamente hablo de lo que a mí me consta, los roces que yo pude haber tenido con ella durante cuatro años, pero realmente yo casi ni la vi. Yo casi no hablé con ella, casi medio la cruzaba o algo así. Ella fue bastante injusta conmigo durante cuatro años, cruel, muchas veces fue muy cruel conmigo, con mis hijas, pero pues yo más allá de eso no puedo afirmar absolutamente nada porque no me consta.

SEMANA: Bueno, Andrea, mire, usted nos dijo ahora: ‘Mi papá ama a las mujeres’. Ha habido un capítulo también, Andrea, de supuestas novias, amigas, como se quiera llamar, que ha tenido su padre. ¿Esto es verdad?

Andrea Petro: Les voy a ser sincera, mi papá si en su momento fue soltero, él tenía completamente el derecho de tener otras parejas. Me imagino que Verónica habrá hecho lo mismo. Es ahí donde uno dice la vida privada íntima no tiene que ser debate público. Ahora, yo no le conocí ninguna, yo no lo vi saliendo con ninguna, mi papá en ese sentido es bastante reservado en cuanto a sus relaciones amorosas y sus hijos también. Entonces, a mí no me consta eso tampoco.

SEMANA: ¿Y esos capítulos que se han mencionado de Gabriela Muñoz, de Juliana Guerrero?

Andrea Petro: Son unas niñitas, son unas niñitas de nada, ninguna de las dos me simpatiza y yo ya he sido clara con el tema. Para mí no representan en lo más mínimo la revolución juvenil que mi papá tanto quiere. Tienen unas actitudes bastante chocantes para mí, donde ellas también buscan que estén hablando de ellas, donde tratan de demostrarse y de tener su pequeño momento de luz.

De ponerse sexys, también, ellas mismas se hipersexualizan, ellas mismas abanderando pues la bandera feminismo y eso no es feminismo, pero eso es otro debate. Pero eso ya es puro chisme, son niñitas de 20 años. Mi papá tiene ¿Cuántos años? Va a tener 70 años. O sea, con una mujer de 40 años, 50 años les creo, pero con una niñita de 19 años que realmente no tiene nada atrás, para mí son...

No quiero hablar de ellas porque de verdad es que son dos personajes que no me simpatizan en lo más mínimo. Realmente con este tipo de mujeres, no.

SEMANA: Pero mire todo el poder que han tenido en el gobierno, Andrea, por algo debe ser...

Andrea Petro: Yo ahí si no me meto más, tengo mis opiniones también, pero ahí no me meto más que eso. Ya es hablar mal de unas personas que no conozco realmente y no quiero hacerlo.

SEMANA: Es decir que estas personas, estas mujeres, no van a estar en su libro....

Andrea Petro: Para nada, lo más mínimo, no les daría esa importancia, tampoco.

SEMANA: Bueno, pero entonces con ese tema de las ‘amantes’, dicen que su padre tuvo durante estos cuatro años, ¿habrá algo en alguno de los tomos?

Andrea Petro: Hablo de algo que se asemeja a eso, que le gusta a las mujeres. Hablo un poquito de ese tema, pero desde mi punto de vista de lo que yo viví, no de los chismes o las opiniones públicas que han tenido y conllevado muchas cosas. No hablo tampoco de su vida política como tal, sino realmente se basa sobre mis sentimientos.

SEMANA: Mencionaba usted: ‘Hay una problemática con mis hijas’. ¿Se puede saber cuál es esa problemática?

Andrea Petro: Sí, lo que pasa es que yo me quedé callada durante unos tres años, ya casi cuatro sobre ese tema, y resulta que hace parte las consecuencias de la envidia de la gente y de la imaginación desbordada.

Resulta que yo me estoy divorciando de mi marido, porque sigue siendo marido, llevamos cuatro años peleando la custodia de mis hijas y él sencillamente se justifica diciendo que yo soy millonaria. Y para que yo lo pueda mantener me demandó por tener la custodia de mis hijas y entonces a raíz de eso he tenido muchos problemas, las niñas también han estado muy mal.

Entonces estoy viviendo una batalla legal por la custodia de mis hijas, muy injusta, porque yo plata no tengo y segundo yo no tengo por qué mantener a nadie. Así me fuera bien en la vida, llevamos separados seis años.

Entonces, por la envidia, la lujuria, yo no sé qué carajos está pasando, me ha afectado mucho mi vida personal y pues psicológicamente también porque esa guerra ha sido muy pesada para mí.

SEMANA: Hasta donde entendemos, usted lo que tiene, Andrea, es su empresa.

Andrea Petro: No, pero es que ni siquiera se trata de tener una empresa. No, o sea, yo estoy trabajando para Bachué y en realidad es la empresa de mi mamá.

Y yo estoy trabajando como comercial independiente aquí, en Francia y en Europa, entonces para tener mi complemento de salario porque yo no vivo de Bachué, hay que ser sinceros. Y eso es todo lo que tengo, no tengo ni propiedades, tengo un carro y ya, no tengo nada más. Entonces, pues sí, el ejemplo personal que tengo en cuanto a mi divorcio es muy pesado y se multiplican muchos casos.

Hay mucha gente que me ha atacado, que gratuitamente pensando que soy millonaria y que entonces les tengo que pagar porque es extorsión. Yo nunca me he metido en eso y la verdad sí me ha afectado muchísimo y mi equilibrio también, mi estabilidad familiar. A mi papá también eso lo ha afectado muchísimo porque se siente también responsable de eso.

Pero bueno, ahí sigo en la lucha, yo creo que tendré dos años más de proceso, pero sí ha sido bastante bajo, bastante bajo porque las cosas que han dicho de mí a las niñas y jugando con eso son cosas que no que no no tiene por qué involucrar a los niños y de eso sí voy a hablar en el segundo tomo de mi libro porque es bastante pesadito, bastante.

SEMANA: Ahí va a entregar detalles de todo lo que le ha ocurrido...

Andrea Petro: Sí, claro, de todos los ataques, me han roto los carros, me han hecho de todo, me sigue, me toma fotos, es terrible. Es que la gente no se imagina pero vive un infierno completamente.

SEMANA: Exceptuando a su mamá, Andrea, ¿ha sentido que su familia la ha dejado sola en este capítulo de su vida?

Andrea Petro: Sí, claro. Sí, sí, sí, muchísimas. Sobre todo mis hermanos. Mis hermanos se han despegado demasiado como de ese tema que he tenido con mis hijas y eso es algo que sí me ha dolido mucho, es la actitud que la mayoría de mis hermanos han tenido, otros no, para nada siempre han estado ahí, pero sí, eso me ha dolido un poco.

Ya llevo desgastada cuatro años ya con ese temita y es difícil porque mis niñas están bastante afectadas. Yo también ya estoy agotada mentalmente, la justicia francesa no tiene nada que ver con la colombiana, en la colombiana yo hubiera tenido hasta medidas de alejamiento, pero no, aquí todo es lento, todo es muy injusto, todo es muy pesado. En un proceso que en Colombia se hubiera resuelto en seis meses aquí ya llevo cuatro años peleando, entonces pues ahí seguimos.

SEMANA: ¿Andrea, la siento muy afectada por esto que nos está contando. La ha golpeado en su salud mental, por ejemplo?

Andrea Petro: Sí, pues yo me he protegido muchísimo, pero igual da duro porque tus hijas están afectadas, por más que tú seas muy madura emocionalmente siempre afecta.

Pero ahí sigo tratando de no perder la calma y la cordura porque sí, me ha provocado hacer de todo, si soy sincera, he visto unas escenas muy complicadas, pero ahí sigo estable, trato de estar bien porque mis hijas dependen de eso, mi estabilidad también emocional.

Entonces eso se trabaja con junto a los psicólogos, también hay momentos que uno tiene que aceptar muchas cosas y hace parte de las razones por las cuales yo a veces me alejo también de los mismos miembros de mi familia porque hay situaciones que pueden ser bastante tóxicas para mí en ese momento y prefiero alejarme.

SEMANA: Y a la vez su familia vive otras complicaciones bastante graves...

Andrea Petro: Sí. a mi papá le pasa, tuvo momentos muy complicados como fue el de Washington cuando fue a verse con Trump, yo fui la única que fui a visitarlo, que lo apoyé y fui hasta allá y hasta el último momento yo estaba muerta del miedo, pero pues hay momentos en que tu familia te necesita más que tus propios problemas y es ahí donde tú tienes que estar por encima que no estés bien. Y eso es lo que yo he hecho a raíz de todo este tiempo, pero ya hay momentos que no me da, o sea, no me da.

Y necesito como que respirar también porque estos cuatro años han sido muy violentos, no solamente en la inestabilidad de la familia, sino que la gente, el odio la gente, las amenazas todo el tiempo de cotidiano. A mí me da miedo salir a la calle que me que me peguen. Eso eso es pesado. Entonces, pues yo trato como que de respirar y alejarme un poco de todo ese mundo también.

SEMANA: Andrea, ¿qué es ese pensar de todo?

Andrea Petro: Te explico un evento que me pasó cuando mi hija la operaron de las orejas, que yo hasta la anuncié que a mi hija otra vez la iban a operar, yo fui al hospital y estas personas entraron e interrumpieron completamente en el cuarto de la niña, ella descansando, tratando de pasar la operación, a agredirme y tratar de provocar cosas que a mí me pueden costar muy caro, ¿no?

Entonces, son ese tipo de situaciones que es complicado, o sea, si yo llego y cojo la vieja hija, y la agarró por el pelo, yo pierdo la custodia de mis hijas aquí automáticamente, ni siquiera es defensa. Entonces, son situaciones como así de tensiones de provocación, tres años así y yo que tengo mi carácter ha sido muy difícil mentalmente. Es muy compleja esta situación.

SEMANA: Andrea, ¿usted es consciente de lo que va a generar?

Andrea Petro: Va a haber mucho asombro, muchísimos asombros. La gente va, o sea, va a creer que solamente voy a hablar de mi papá y que mi vida es mi papá, pero realmente yo tengo mi propia vida, tengo mis propios traumatismos, mis propias experiencias y la manera como he sobrellevado también las cosas, que van a ser importantes para a otras mujeres que les ha pasado, porque ya me, digamos, con las redes y la gente que me sigue en redes sociales, muchas mujeres me han hablado y me han agradecido por muchas cosas y comentarios sinceros y directos que yo he tenido.

Como la transparencia que yo tengo de hablar las cosas sin sin pelos ni tapujos ni nada. Y yo creo que eso las va a ayudar un poquito mejor y también me ayuda a mí como una terapia de poder contar todo con total transparencia como como estoy tratando de hacerlo.

Es desahogarme y decir la verdad, porque si hay traumas que que he vivido que son bastante pesados que yo creo que la gente nunca se imaginaría, pero que es importante decirlo. Para mí es importante.

SEMANA: Siento en el tono en que usted nos dice las cosas que usted está dolida con su papá. ¿Me equivoco?

Andrea Petro: Yo a mi papá lo amo, o sea, yo lo amo y siempre lo he dicho y lo sigo queriendo, sino que son, digamos que esos roces que uno puede tener con cualquier papá y así pues hipócrita que alguien diga que nunca le ha pasado con sus padres, a mí también me pasa.

Digamos que es una acumulación de algunos gestos que ya me han como que dolido un momento dado, que traté de verbalizar, pero cuando ves que no es posible la comunicación, pues es mejor alejarse y eso es lo que me está pasando en estos momentos, que son completamente independientes de su de la persona política o de la presidencia, es más como una relación. Entre él y yo y ella.

SEMANA: ¿Qué opina del gabinete de la vida?

Andrea Petro: Me parece que si lo saben hacer de manera inteligente y organizada puede ser muy interesante porque yo entendí que eso sencillamente una una una oposición real por sectores. Digamos, yo voy a hacer oposición al ministro de vivienda, pues yo pongo un supuesto ministro de vivienda que ya tenga la experiencia de él. Parece que puede ser muy interesante para todo el mundo saber todo ese tipo de opiniones y de qué manera lo van a hacer, pero lo tienen que hacer bien, porque si no tienen esa coordinación y ese trabajo en conjunto no va a servir para nada.

SEMANA: ¿Qué cree que va a ser su papá? Porque cuando se pierde el poder, cuando una persona pierde el poder suele desestabilizarse.

Andrea Petro: En este momento está bastante desestabilizado porque pues claro de la noche a la mañana tener tanto, ser el foco de atención y al día siguiente ya no hay nada. Puede que uno lo tome como unas vacaciones, un descanso, un respiro o puede que se vaya para el otro lado, que es estar mal o no saber qué hacer con su vida.

Pero él es una persona sumamente académica y él lo que se va a dedicar es a hacer conferencias a través del mundo, como ya lo dijo y pido permiso para eso, que son sus conferencias. Y dictar algunas clases, que eso es lo que él siempre ha querido hacer y que está haciendo, y sigue escribiendo algunos libros que va a estar sacando durante estos próximos años, pero él es una persona sumamente académica, entonces no me preocupo más por que él no sepa qué va a hacer exactamente.