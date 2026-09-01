Revelan en vivo cómo se están sintiendo policías y militares con llegada del presidente Abelardo De La Espriella: “Se está hablando”

El presidente Abelardo De La Espriella llegó con un gran cambio en la política de seguridad que venía manejando la anterior administración. En menos de un mes, se han adelantando varios operativos y se ha dado de baja a varios integrantes de organizaciones criminales.

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y reveló cómo está el animo de los policías y militares con la llegada del nuevo jefe de Estado.

El congresista explicó que diariamente habla con soldados, sargentos, entre otros, y le han expresado que hoy en día se siente un aire diferente y la moral está muy alta. “Tenemos a un presidente que en verdad los está apoyando”, señaló.

Imagen referencia de militares. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto también sucede en el ámbito jurídico, según dijo, ya que en los anteriores gobiernos los uniformados en muchas oportunidades sentían temor de hacer ciertas operaciones debido a que podían terminar judicializados.

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“Eso es muy importante: blindar a la Fuerza Pública, que es lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. (...) De eso se está hablando en las unidades militares, el soldado raso está diciendo: ‘Por fin tenemos a un presidente que no nos va a abandonar’”, comentó.

Rodríguez también apuntó que la moral de la tropa se está viendo reflejada en las operaciones y destacó el llamado Plan Patriota 2.0, con el que se pretende, entre otras cosas, recuperar las capacidades de la Fuerza Aérea.

Todo esto, de acuerdo con él, se va a lograr con el apoyo de Estados Unidos y del llamado Escudo de las Américas. “Estamos entendiendo que es un problema transnacional lo que estamos viendo aquí en el país”, agregó.

Alocución presidencial de Abelardo De La Espriella Foto: cortesía

El general (r) Eliécer Camacho también se pronunció en esa línea y recalcó que la actitud que tenga un presidente, teniendo en cuenta que es el comandante supremo, siempre va a ayudar a marcar la diferencia en la moral los militares.

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“Muchas veces pensamos que la tecnología es importante, que las aeronaves son importantes, pero lo más importante es tener motivado al humano que va a realizar las operaciones, que sepa que va a ser respaldado”, expresó.

Todo esto, desde su punto de vista, ayudará a que se tengan mejores resultados a la hora de darle duros golpes a las organizaciones criminales. “Antes era imposible porque teníamos a guerrilleros paseándose por pueblos y el policía filmando desde la ventana de la estación”, manifestó.

“Uno no puede creer que esto hubiera pasado, pero el Gobierno de hoy reaccionó y se está viendo este respaldo tan importante. (...) Los militares y policías están trabajando para la Constitución y para el país”, concluyó.