Abelardo De La Espriella le envió intimidante advertencia a Iván Mordisco tras duros golpes: “Una bomba va a caer sobre ti”

Desde que llegó a la Presidencia, Abelardo De La Espriella ha dejado en claro que una de sus principales tareas será recuperar la seguridad en muchas zonas del país. Por lo mismo, uno de sus grandes objetivos es alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc.

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La Fuerza Pública ha realizado varios operativos contra este grupo armado y le ha propinado duros golpes. Los más recientes se han dado en el departamento del Guaviare.

El propio jefe de Estado anunció en sus redes sociales que la operación militar Azarías ha permitido dar de baja, hasta el momento, a 20 disidentes de la estructura Carolina Ramírez.

Durante su discurso, el presidente aprovechó para enviar un nuevo y amenazante mensaje a Mordisco, lo que ha captado gran interés. “Cada vez estamos más cerca de él”, dijo.

Iván Mordisco. Foto: AFP

“Vamos detrás de ti, Mordisco, no podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti, será cobrada como corresponde”, añadió.

El máximo mandatario fue claro: “Cuando menos piense, una bomba va a caer sobre ti, dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”.

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En la publicación, De La Espriella reafirmó su compromiso de recuperar la seguridad en las áreas donde los grupos armados están causando violencia y miedo, ya que se han hecho más fuertes debido a la llamada paz total del gobierno Petro.

También enfatizó que la Fuerza Pública siempre contará con su apoyo total. Además, señaló que los operativos continuarán adelante y se harán todos los días.

“Vamos a devolverle la paz a nuestro pueblo colombiano, pero no la que se negocia con los bandidos, sino la que se impone con las armas del Estado y las leyes de la República”, complementó.