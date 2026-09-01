Inicia labores Jorge Laverde, el contralor que no tolerará que se “extravíen” billones de pesos en corrupción

Después de su elección como contralor general el pasado 12 de agosto, Jorge Laverde iniciará funciones este martes, 1 de septiembre, como titular de ese órgano de control en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Laverde fue elegido con 269 votos por el Congreso pleno y tomó posesión del cargo el pasado 25 de agosto en La Dorada, Caldas, en presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

En dicho evento, que se hizo en el parque principal del municipio, Laverde habló de las prioridades de su gestión.

“Tendrá tres grandes prioridades con un sentido profundamente humano. Llegar al territorio: descentralizar la Contraloría para vigilar los recursos en las regiones más olvidadas. Control preventivo y tecnología: actuar antes de que el dinero se pierda, apoyándonos en herramientas digitales e inteligencia artificial. Rescate de obras e integración ciudadana: que la gente sea la principal veedora y que las obras inconclusas se entreguen para el servicio de las comunidades”, dijo.

La confesión médica del nuevo contralor general, Jorge Laverde

Así mismo, dijo que una de las principales luchas será contra los denominados elefantes blancos que existen en todo el territorio nacional.

“Son monumentos a la desidia que duelen profundamente porque representan escuelas que no se abrieron o centros de salud que nunca atendieron a un enfermo. Acabarlos requiere voluntad y presencia en el territorio. Fortaleceremos el acompañamiento técnico y preventivo para sentar a la misma mesa a contratistas, mandatarios y ciudadanía, destrabando los proyectos o aplicando sanciones severas a quien le falle a la gente”.

El contralor general dijo que eso se acabará con su gestión y que se enfocará en ser una contraloría preventiva y tecnológica, además de insistir en la descentralización, una idea que ha recalcado el presidente Abelardo De La Espriella y razón por la cual se hizo la posesión en La Dorada.

Jorge Eliécer Laverde Vargas, Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Laverde dijo que se rodeará de los mejores, de mentes “brillantes”, y de profesionales capaces para hacer una buena gestión al frente de la entidad. “Defenderé el patrimonio de Colombia hasta el último día de mi mandato”, aseguró el contralor.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella le pidió a Laverde ejercer una defensa de los recursos públicos de los colombianos “sin matices”.

El mandatario destacó la trayectoria profesional de Laverde. Dijo que se trazó metas y las ha venido construyendo paso a paso. “Una carrera que hoy lo tiene en una de las más altas dignidades del Estado”, afirmó.

El periodo de Laverde al frente de la Contraloría irá hasta el 2030 cuando el Congreso pleno deberá elegir a su sucesor.