En medio de la discusión sobre qué se debe hacer con los hinchas violentos en los estadios, desde el Congreso de la República le pusieron la lupa al tema para encontrar una solución de fondo.

Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó mal: pelea, expulsados y disturbios en Palmaseca

El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, dijo que se trataría de un problema de voluntad, incluso desde los mismos equipos de fútbol, que no sancionan a los hinchas que generan violencia.

“Desde la Comisión Séptima hemos citado a debate de control político a la ministra del Deporte, al ministro del Interior y hemos invitado al presidente de la Dimayor para que nos digan qué se está haciendo frente a las medidas anunciadas para evitar que los vándalos sigan asistiendo a los estadios de fútbol”, cuestionó el congresista.

Salcedo reclamó porque se había anunciado recientemente por parte de los equipos que se implementaría la identificación biométrica pero eso no se llevó a cabo.

También dijo que se había hablado de mayores controles para el ingreso de elementos cortopunzantes o armas pero esos elementos se siguen registrando.

“Cada vez hay más puñales, más cuchillos; le quitan la correa a un aficionado pero a los barristas les permiten ingreso de pólvora, de drogas psicoactivas y de armas cortopunzantes. Esto no da para más, se acabó el fútbol para la familia”, aseguró Salcedo, quien criticó que esta situación ha llevado a que los vándalos se adueñen de las tribunas populares.

El representante afirmó que en muchos casos esto sucede porque esos hinchas tienen el aval de los presidentes de los equipos, quienes en vez de sancionarlos, les dan descuentos, boletas, entre otros beneficios.

Un hincha del Deportivo Cali fue detenido antes de que agrediera al técnico del equipo. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

“Llegó la hora de judicializar a quienes están llevando violencia a los estadios de fútbol”, afirmó.

En las últimas horas, al final del duelo entre el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga se generó una gresca entre los jugadores y varios hinchas ingresaron al campo de juego, lo que terminó en enfrentamientos violentos.

Asimismo, el fin de semana pasado un partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el estadio El Campín tuvo que ser suspendido por los desmanes y enfrentamientos que protagonizaron algunos hinchas violentos.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá 17 personas fueron atendidas. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó estos actos y dijo que presentarán las quejas correspondientes ante la Comisión de Fútbol porque estos actos no pueden permitirse en los estadios.

“El enfrentamiento entre las barras del América y Santa Fe en El Campín fue controlado por la Policía de Bogotá. Vamos a tomar todas las medidas para que estos actos violentos en el estadio no queden impunes”, aseguró el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.