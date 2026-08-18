Atlético de Madrid realizará en Bogotá su segundo campus de formación

La Academia Atlético de Madrid realizará del 5 al 9 de octubre de 2026 su segundo campus en Bogotá, una jornada de formación dirigida a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años. La actividad será desarrollada por Grupo Élite Capital e Internacional de Bogotá y permitirá a los participantes entrenar bajo la metodología utilizada por las divisiones menores del club español.

El campus contará con técnicos españoles de las divisiones menores de la Academia Atlético de Madrid, acompañados por entrenadores colombianos certificados en categoría C, pertenecientes a las divisiones menores de Internacional de Bogotá. El programa incluirá trabajos específicos para arqueros, defensas, volantes y delanteros, además de sesiones enfocadas en el desarrollo técnico y táctico.

“La formación estará basada en la metodología que utiliza la Academia Atlético de Madrid a lo largo de sus diferentes categorías, desde las etapas iniciales hasta los niveles de mayor competencia. Con este enfoque queremos que los participantes conozcan una estructura de entrenamiento utilizada en España y puedan desarrollar habilidades dentro y fuera de la cancha”, explica Julio Elías Pinzón, gerente general de Grupo Élite Capital.

Los entrenamientos estarán adaptados a los diferentes niveles y posiciones de los jugadores. El campus también contempla una visita al estadio, una charla formativa, diploma y picnic, además de hidratación, refrigerio diario y un kit oficial Nike.

La primera edición se realizó en enero de 2026 y, según los organizadores, ocupó el cuarto lugar entre cerca de 1.800 campus de la Academia Atlético de Madrid a nivel internacional. La segunda edición se desarrollará en las instalaciones de Internacional de Bogotá.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. El proyecto contempla además la apertura de una sede permanente de la Academia Atlético de Madrid en Bogotá en 2027.