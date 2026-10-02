Itaú prevé desempleo de 9 % en 2026 y proyecta menor tasa de interés en 2027

Itaú revisó a la baja su proyección para la tasa de desempleo promedio de Colombia en 2026 y ahora espera que se ubique en 9,0%, frente al 9,5% que había estimado previamente. Para 2027, la entidad prevé que el indicador llegue a 9,5 %.

Se frena la caída del desempleo: en agosto aumentó el número de desocupados

Según el análisis de macro escenario del banco, la revisión responde a un mercado laboral que se mantiene estrecho y que continúa impulsando la demanda interna y la inflación de servicios, que se ubicó en 7,7 % anual. Itaú también señala que el aumento del salario mínimo ha contribuido a sostener las presiones sobre este componente de la inflación.

El panorama para los precios también llevó al banco a mantener una perspectiva de cautela sobre las decisiones del Banco de la República. En agosto, la inflación anual alcanzó 6,24 %, su nivel más alto desde julio de 2024, una sorpresa alcista frente a las expectativas.

Banco de la República aumentó las tasas de interés al 12,25 %

Pese a este resultado, Itaú considera que la apreciación del peso, la estabilidad de las expectativas de inflación de mediano plazo, el impacto transitorio del terremoto y el plan de ajuste fiscal deberían llevar al Emisor a aplazar nuevas alzas de tasas en el corto plazo.

En este escenario, el banco espera que la tasa de política monetaria descienda de manera gradual hasta 11,0 % al finalizar 2027.