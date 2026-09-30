Se frena la caída del desempleo. En agosto aumentó el número de desocupados

El mercado laboral colombiano perdió impulso en agosto. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 9,4 %, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras la tasa de ocupación cayó 1,1 puntos porcentuales, de 58,4 % a 57,4 %, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane.

El deterioro estuvo acompañado por una reducción en el número de personas ocupadas. En agosto había 23,68 millones de trabajadores, 126.000 menos que un año atrás. La mayor pérdida se presentó en la industria manufacturera, que pasó de 2,60 millones de ocupados a 2,36 millones.

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Esto significó la salida de cerca de 240.000 trabajadores y restó un punto porcentual a la variación total del empleo. Al cierre de agosto, en el país había 2,4 millones de desempleados.

El segundo mayor retroceso se dio en las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios, donde el número de ocupados disminuyó en 102.000.

Le siguieron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 91.000 puestos menos frente a agosto de 2025. Entre ambos sectores restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del empleo.

Mercado laboral a agosto de 2026 Foto: Dane

También hubo reducciones, aunque de menor magnitud, en actividades inmobiliarias, con 31.000 ocupados menos; actividades financieras y de seguros, con una disminución de 27.000; alojamiento y servicios de comida, con 17.000; e información y comunicaciones, con 6.000.

La generación de empleo, sin embargo, mostró comportamientos positivos en varias ramas. Comercio y reparación de vehículos creó alrededor de 150.000 puestos de trabajo frente a agosto de 2025, el mayor aumento entre los sectores analizados. Le siguieron administración pública, educación y salud, con 96.000 nuevos ocupados; construcción, con 80.000; transporte y almacenamiento, con 48.000; y actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, con 14.000.

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Por posición ocupacional, las mayores caídas se concentraron entre los jornaleros o peones, con 154.000 trabajadores menos, y los empleados domésticos, con una reducción de 118.000. En contraste, el empleo público aumentó en 124.000 personas y el empleo particular sumó 75.000.

El deterioro fue más marcado en las principales zonas urbanas: en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo pasó de 7,8% a 9,1% en un año y la ocupación cayó 1,8 puntos porcentuales.

Brecha de género en el mercado laboral colombiano. Foto: Dane

Entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas más grandes del país, para el trimestre móvil junio-agosto de 2026, las que presentaron las mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,8 %), Cartagena (14,4 %) y Sincelejo (12,9 %). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bogotá D.C. (7,9 %), Medellín A.M. (7,5 %) y Bucaramanga A.M. (7,3 %).

Paralelamente, el Dane informó que aumentó la población por fuera del mercado laboral, que incluye a los estudiantes, los rentistas, los pensionados y quienes se dedican al hogar. Este grupo de colombianos pasó de 14,6 millones en agosto de 2025 a 15,1 un año después.