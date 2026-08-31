Tasa de desempleo se mantuvo sin mayores cambios en julio. Sigue bordeando el 8 %

El Dane dio a conocer las cifras del mercado laboral al cierre del gobierno de Gustavo Petro, periodo en el que el mayor generador de puestos de trabajo fue el sector público. En julio de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en un 8,1 %, lo que implica estabilidad frente al mes anterior, cuando fue de un 8 %. Así mismo, el registro frente a un año atrás implica una fuerte mejora, dado que en julio de 2025 fue de un 8,8 %.

Esta fue la primera presentación de Ricardo Valencia Ramírez como nuevo director del Dane. Este funcionario fue subdirector general de la misma entidad entre 2018 y 2022, durante la gestión de Juan Daniel Oviedo.

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En julio de 2026 se siguió reduciendo la brecha laboral entre hombres y mujeres en Colombia. La cual había alcanzado un pico de 9 puntos en 2021 tras todos los impactos de la pandemia y en el séptimo mes de este año bajó a 3,4 puntos, dado que el desempleo masculino fue de un 6,7 % y el femenino de un 10,1 %.

De los 41,2 millones de colombianos en edad de trabajar, que son los mayores de 15 años, 2,16 millones estaban desocupados en julio, es decir, 160.000 menos que en junio, y 24,5 millones estaban ocupados. El resto son personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral, bien sea porque son pensionados, estudiantes o trabajan sin remuneración en el hogar.

Ricardo Valencia Ramírez, director del Dane Foto: Tomado página de YouTube del Dane

Precisamente, Valencia Ramírez señaló que los cambios demográficos tendrán un impacto cada vez mayor sobre el mercado laboral, debido a que la población comenzará a disminuir antes de lo previsto. Mientras las proyecciones anteriores situaban ese punto en 2066, las nuevas estimaciones lo anticipan a 2044.

El funcionario se refirió, en particular, a Antioquia y Quindío. En el primer departamento se esperaba que la población creciera hasta 2050, pero ahora se calcula que comenzará a reducirse entre 2037 y 2038; en Quindío, el cambio se produciría algunos años antes. Cundinamarca, en contraste, mantendría su crecimiento poblacional hasta 2050, de acuerdo con las proyecciones.

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Otro cambio demográfico que impactará el mercado laboral es el relacionado con la migración, pues en el Dane estiman que desde 2025 se compensaron los efectos del ingreso de migrantes con los de la salida de colombianos que se van a vivir al exterior.

Volviendo al desempleo, en julio Quibdó registró la tasa más alta entre las 13 principales ciudades del país, con un 23 %. Cabe señalar que estas cifras todavía no recogen los efectos del terremoto del 10 de agosto. Cartagena, por su parte, tuvo uno de los mayores deterioros: su tasa llegó a un 13,6 %, la segunda más alta, frente al 9,9 % registrado un año atrás.

Al cierre de julio, Quibdó, Chocó, se mantenía como la capital con mayor desempleo del país y eso que aún no se contabilizaban los impactos del terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Joel González – Presidencia de la República

Por el contrario, Riohacha tuvo una mejora considerable al pasar de un 14,4 % en el trimestre móvil mayo-julio a un 11,8 % un año después. Bucaramanga y Medellín se mantuvieron como las capitales con menor desocupación, al registrar tasas de un 7,2 % y un 7 %, respectivamente.

La otra cara del mercado laboral está relacionada con la generación de empleo, dado que el número de ocupados aumentó en 578.000 personas en el año terminado en julio. El sector que más aumentó el número de trabajadores fue el de administración pública, defensa, educación y atención en salud, es decir, los que genera el Estado. Allí el aumento anual fue de 404.000 personas.

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El comercio fue el segundo sector que más aumentó su fuerza de trabajo con 158.000 más y le siguió la construcción, con 156.000 personas. Por el contrario, se destruyó empleo en los sectores de actividades profesionales científicas y técnicas; suministro de electricidad, gas y agua; alojamiento y servicios de comida; actividades financieras y de seguros; transporte y almacenamiento y agricultura. En este último sector, 204.000 personas menos se dedicaron a las labores del campo.