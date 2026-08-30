JPMorgan y Goldman Sachs ponen primera lupa a MinHacienda, con el Presupuesto 2027

Este lunes, el proyecto de Presupuesto 2027 podría ser anunciado en el Congreso de la República para que empiece el debate, inicialmente, alrededor de si es viable el nuevo monto propuesto ahora por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de que el radicado por la administración saliente fuera devuelto por el Legislativo.

En el debate, sin duda, se tendrán en cuenta muchas opiniones y perspectivas, pero serán claves las que provienen de organismos externos, las cuales, podrían ser más neutrales.

Es el caso de las visiones expuestas por el JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos; y Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más influyentes del mundo.

El análisis de ambos pronunciamientos lo puso sobre el tapete Felipe Campos, economista colombiano que hace parte de Alianza Valores.

El Gobierno De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027 tras advertir que las cuentas de Petro estaban mal hechas. Estas son las cifras reales y los retos

En ambos casos: JPMorgan como Goldman Sachs llegan a la misma conclusión y es que “el mayor déficit en Colombia responde a obligaciones heredadas”. En ese sentido, parecen respaldar la decisión que tomó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de sincerar las cuentas, como lo explicó durante la presentación de la propuesta financiera para el próximo año, ante los banqueros que se reunieron en Cartagena en la Convención Bancaria.

Proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Foto: API

La ley de ajuste, el punto neurálgico

Cinco mensajes principales destaca Felipe Campos de los dos informes. Uno, el que preocupa, es el de la Ley de Ajuste, que tendrá que pasar la prueba más dura, la del Congreso de la República. Allí hay una fuerte oposición al gobierno, y el planteamiento para la mencionada ley es de 2,2 % del PIB. Es decir, un ajuste de unos 47 billones de pesos.

Por el momento, el gobierno ya ha confirmado que hará un apretón del cinturón de 21 billones de pesos, lo que, sin embargo, es un tercio de los 60 billones que le sube a la propuesta presupuestal, de la cual, dijo, había desfinanciamiento en temas claves, como salud, pensiones, subsidios, entre otros.

Presupuesto General de la Nación 2027 en comisiones económicas conjuntas. Primera salida al ruedo. Foto: Congreso de la República / Youtube

La visión del JPMorgan

De manera concreta, el JPMorgan se refiere a que el hueco en las finanzas públicas es heredado, como lo sostuvo Gómez Martínez. Adicionalmente, destacan el sinceramiento de las cuentas, lo que conducirá a una credibilidad en el diagnóstico fiscal.

Más de 250 partidas harán parte del ajuste previsto, que, sin embargo, estará en la palestra pública, en medio de amplias necesidades de financiamiento de la inversión.

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El punto de vista de Goldman Sachs

Entre tanto, el análisis de Goldman Sachs enfatiza en que la recalibración del presupuesto no la interpretan como una menor disciplina fiscal, sino como el reconocimiento de la verdadera posición fiscal de la nación. “El mercado juzgará el ajuste, no el sinceramiento”, señala el informe.