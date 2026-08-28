Bruce Mac Master se refirió al presupuesto del 2027: “Gobierno recibió una situación fiscal extraordinariamente grave”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 y señaló que su discusión debe partir de la situación fiscal que recibe el nuevo Gobierno.

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Mac Master sostuvo que el escenario fiscal incluye obligaciones del Estado que no estarían reconocidas o financiadas de manera adecuada. Por ello, consideró que uno de los aspectos centrales del presupuesto debe ser identificar con precisión los compromisos existentes y las necesidades de recursos.

1/6 El proyecto de Presupuesto de 2027 debe analizarse desde una realidad ineludible: el nuevo Gobierno recibió una situación fiscal extraordinariamente grave. Y el reto no consiste solamente en corregir el presupuesto anterior, sino en reconocer la verdadera dimensión de las… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) August 28, 2026

“El proyecto de Presupuesto de 2027 debe analizarse desde una realidad ineludible: el nuevo Gobierno recibió una situación fiscal extraordinariamente grave”, afirmó el dirigente empresarial.

Según Mac Master, el desafío no se limita a corregir las cuentas del presupuesto anterior, sino a establecer cuál es la dimensión de las obligaciones que debe asumir el Estado.

“Parte del problema está en gastos y obligaciones que el Estado inevitablemente debe atender y que no estaban adecuadamente reconocidos o financiados”, señaló.

En ese sentido, explicó que el proceso de “sincerar” las finanzas públicas implica incorporar los gastos reales, las obligaciones existentes y las necesidades de financiamiento. A su juicio, este ejercicio podría mostrar un panorama fiscal más complejo del conocido hasta ahora.

“Sincerar las cuentas significa reconocer los gastos reales, las obligaciones existentes y las verdaderas necesidades de financiamiento”, manifestó.

El presidente de la Andi también planteó que las decisiones no deberían concentrarse únicamente en el Presupuesto 2027. Según su propuesta, Colombia requiere una estrategia fiscal de varios años que permita establecer la trayectoria esperada de variables como el déficit, la deuda, el gasto, los ingresos y la inversión.

“El país necesita recuperar previsibilidad y confianza”, afirmó Mac Master, al referirse a la necesidad de establecer una ruta fiscal para los próximos años.

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Frente a las alternativas para reducir las presiones sobre las finanzas públicas, sostuvo que los ajustes no pueden depender exclusivamente de recortes. Consideró necesario priorizar y mejorar la eficiencia del gasto, junto con una estrategia de financiamiento que contemple mejores plazos y condiciones.

La Andi analizó el presupuesto del 2027. Foto: El País

También propuso fortalecer la relación con organismos multilaterales e instituciones internacionales de desarrollo como parte de las opciones de financiación.

“El Presupuesto de 2027 es entonces mucho más que un presupuesto: debe ser el comienzo del sinceramiento y la recuperación de las finanzas públicas colombianas”, sostuvo.

Mac Master concluyó que el escenario fiscal requiere reconocer las obligaciones existentes y establecer una ruta para atenderlas. “Reconocerlo con transparencia y construir una ruta creíble para enfrentarlo es el primer paso”, afirmó.