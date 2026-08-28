Precio del dólar en las principales casas de cambio del país para el viernes 28 de agosto

Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición ante posibles movimientos de la moneda local.

Dólar al alza: la divisa cierra la jornada del jueves 27 de agosto más cara

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Precio del dólar Foto: Abbas - stock.adobe.com

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada se ubica en $3.144,28, con un incremento de 26,04 pesos ,frente al valor registrado el jueves 27 de agosto.

Las casas de cambio registraron un precio promedio de compra de $3.089,50 y un precio promedio de venta de $3.219,75. Estos valores corresponden a un muestreo estadístico realizado con información de diferentes ciudades del país.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.156 $3.228 72 Cali $3.110 $3.325 215 Cartagena $3.000 $3.250 250 Cúcuta $3.170 $3.225 55 Medellín $3.054 $3.193 139 Pereira $3.080 $3.200 120

Entre las ciudades analizadas, Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $3.170 por dólar. Por otro lado, Medellín presentó el precio promedio de venta más bajo, con una cotización de $3.193, lo que la ubicó como una de las plazas más competitivas para quienes buscaban comprar dólares en el mercado físico.

Comportamiento del dólar durante la última semana

Para analizar la evolución reciente de la moneda, estos son los valores registrados de compra, venta y TRM:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 27 de agosto de 2026 $3.089,50 $3.219,75 $3.118,24 Miércoles 26 de agosto de 2026 $3.089,50 $3.219,75 $3.081,67 Martes 25 de agosto de 2026 $3.078,50 $3.207 $3.056,51 Lunes 24 de agosto de 2026 $3.053,42 $3.186,84 $3.048,12 Domingo 23 de agosto de 2026 $3.065,79 $3.204,21 $3.048,12 Sábado 22 de agosto de 2026 $3.064,38 $3.187,50 $3.048,12 Viernes 21 de agosto de 2026 $3.079,06 $3.199,38 $3.062,96

La TRM de este viernes refleja un aumento importante frente a la jornada anterior, después de que el indicador registrara varios días consecutivos en niveles cercanos a los $3.000.

El comportamiento de la tasa oficial puede influir en las cotizaciones del mercado de divisas en efectivo, aunque los precios ofrecidos por cada establecimiento no necesariamente se mueven en la misma proporción.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que las casas de cambio no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado, la disponibilidad de dólares en efectivo y las políticas comerciales de cada establecimiento.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Nombre Te compran Te venden Spread Amerikan Cash $3.200 $3.250 50 Cambios Kapital $3.180 $3.220 40 Latin Cambios $3.150 $3.210 60 Punto Dollar $3.100 $3.240 140 Smart Exchange $3.150 $3.220 70

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.

Estos valores reflejan las condiciones de oferta y demanda del mercado cambiario y pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de la divisa en cada establecimiento. También es importante verificar directamente la cotización antes de realizar la transacción, especialmente en jornadas de alta volatilidad del dólar.