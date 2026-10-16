¿Va a cambiar dólares hoy? Así están los precios en las casas de cambio para este viernes

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar más barato: la moneda cerró a la baja en la tarde del jueves 15 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este 16 de octubre de 2026

El precio del dólar en las casas de cambio de Colombia presenta variaciones según la ciudad y el establecimiento.

Precio del dólar por ciudad

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.197 $ 3.287 $ 90 Cali $ 3.075 $ 3.305 $ 230 Cartagena $ 3.150 $ 3.380 $ 230 Cúcuta $ 3.200 $ 3.290 $ 90 Medellín $ 3.107 $ 3.243 $ 136 Pereira $ 3.180 $ 3.270 $ 90

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar.

Con estas cotizaciones, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $ 3.200 por dólar, lo cual significa que es la ciudad donde, en promedio, se ofrecen más pesos por cada dólar que una persona vende. Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $ 3.243 por dólar, entre las ciudades incluidas en la comparación.

Cali y Cartagena registran los spreads más amplios, de $ 230 por dólar, mientras que Bogotá, Cúcuta y Pereira presentan una diferencia de $ 90.

Estas cotizaciones corresponden a promedios de referencia del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Por ello, se recomienda confirmar las tarifas directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para este viernes, 16 de octubre de 2026, la tasa representativa del mercado (TRM) vigente en Colombia es de $ 3.170,46 por dólar, de acuerdo con WilkinsonPC. La cifra representa una disminución de $ 27,19 frente a la TRM del jueves, 15 de octubre, cuando se ubicó en $ 3.197,65.

Quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá también pueden comparar las tarifas de distintos establecimientos.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $ 3.190 $ 3.260 $ 70 Cambios Kapital $ 3.180 $ 3.240 $ 60 Latin Cambios $ 3.200 $ 3.270 $ 70 Miss Money Cambios $ 3.200 $ 3.265 $ 65 Punto Dollar $ 3.100 $ 3.270 $ 170 Smart Exchange $ 3.190 $ 3.270 $ 80

Según estos datos, Latin Cambios y Miss Money Cambios ofrecen el precio de compra más alto de la tabla, con $ 3.200 por dólar. Esto significa que son las opciones más favorables entre las consultadas para quienes desean vender dólares.

Por otro lado, Cambios Kapital presenta el precio de venta más bajo, con $ 3.240 por dólar, por lo que ofrece la cotización más económica entre estos establecimientos para quienes necesitan comprar la divisa.