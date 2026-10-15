Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 15 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar al alza; la moneda cerró más cara la jornada del miércoles 14 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este jueves, 15 de octubre de 2026

El precio del dólar en las casas de cambio de Colombia presenta variaciones según la ciudad y el establecimiento.

Precio del dólar por ciudad

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.197 $ 3.287 90 Cali $ 3.075 $ 3.305 230 Cartagena $ 3.150 $ 3.380 230 Cúcuta $ 3.200 $ 3.290 90 Medellín $ 3.107 $ 3.243 136 Pereira $ 3.180 $ 3.270 90

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar.

Con estas cotizaciones, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.200 por dólar, lo cual significa que es la ciudad donde, en promedio, se ofrecen más pesos por cada dólar que una persona vende. Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.243 por dólar, entre las ciudades incluidas en la comparación.

Cali y Cartagena registran los spreads más amplios, de $230 por dólar, mientras que Bogotá, Cúcuta y Pereira presentan una diferencia de $ 90.

Estas cotizaciones corresponden a promedios de referencia del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Por ello, se recomienda confirmar las tarifas directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para este jueves, 15 de octubre de 2026, la tasa representativa del mercado (TRM) vigente en Colombia es de $3.197,65 por dólar, de acuerdo con WilkinsonPC. La cifra representa un aumento de $ 15,91 frente a la TRM del miércoles, 14 de octubre, cuando se ubicó en $ 3.181,74.

La TRM vigente corresponde al jueves 15 de octubre de 2026, según los datos publicados por WilkinsonPC con referencia a la tasa oficial certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá también pueden comparar las tarifas de distintos establecimientos.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $ 3.210 $ 3.280 70 Cambios Kapital $ 3.200 $ 3.250 50 Latin Cambios $ 3.200 $ 3.290 90 Miss Money Cambios $ 3.220 $ 3.290 70 Punto Dollar $ 3.100 $ 3.300 200 Smart Exchange $ 3.220 $ 3.280 60

Según estos datos, Miss Money Cambios y Smart Exchange ofrecen el precio de compra más alto de la tabla, con $3.220 por dólar. Esto significa que son las opciones más favorables entre las consultadas para quienes desean vender dólares.

Por otro lado, Cambios Kapital presenta el precio de venta más bajo, con $3.250 por dólar, por lo que ofrece la cotización más económica entre estos establecimientos para quienes necesitan comprar la divisa.

El spread más estrecho corresponde a Cambios Kapital, con una diferencia de $50 por dólar entre el precio de compra y el de venta. En contraste, Punto Dollar registra la mayor diferencia, con $ 200.

Antes de cambiar divisas, conviene comparar varias cotizaciones y confirmar los precios directamente con los establecimientos, pues pueden variar durante el día y según el monto de la operación. Estas tarifas son referenciales y no necesariamente corresponden a los precios disponibles al momento de realizar la transacción.