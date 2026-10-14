Dólar al alza; la moneda cerró más cara la jornada del miércoles 14 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 14 de octubre en Colombia con una cotización de $ 3.183, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar más caro; la moneda abre la jornada del miércoles 14 de octubre con marcado precio al alza

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.181.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.200. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.214 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.179. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.197.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.085 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 549 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La directora del Fondo Monetario Internacional pidió el miércoles a los países que realicen “reparaciones urgentes” para abordar sus desequilibrios fiscales, ante el aumento en el rendimiento de los bonos y la presión para que los gobiernos controlen su endeudamiento.

“Demasiados países no aprovecharon la recuperación posterior a la pandemia para reconstruir su margen de maniobra presupuestario; cada nuevo choque ha elevado aún más el nivel de endeudamiento”, declaró a periodistas Kristalina Georgieva, directora del FMI.

“Es urgente reparar los cimientos presupuestarios antes de que las grietas se agranden. Ha llegado el momento de aumentar los ingresos, racionalizar el gasto y mejorar la gestión de las finanzas públicas”, agregó.

Georgieva abordó el tema durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de esta semana en Bangkok, donde autoridades de todos los países discuten los principales desafíos económicos, como el aumento en el costo de la energía a causa de la guerra en Oriente Medio.

Así le venden y le compran dólares en las principales casas de cambio del país el miércoles 14 de octubre

En sus previsiones económicas mundiales, divulgadas el martes en Bangkok, el FMI elevó su pronóstico de crecimiento económico global a 3,1 %.

Sin embargo, Georgieva advirtió que, aún cuando hay nueva actividad económica impulsada por las crecientes inversiones en inteligencia artificial, los países más pobres no se benefician porque deben hacerle frente al encarecimiento de la energía.

La economía mundial “continúa resiliente frente a los choques muy frecuentes y repetitivos y frente a la incertidumbre”, indicó Georgieva. “Pero esta resiliencia está alcanzando su límite”.

El FMI “está sonando la alarma sobre el crecimiento de los excesivos desequilibrios económicos globales”.

*Con información de AFP.