Así le venden y le compran dólares en las principales casas de cambio del país el miércoles 14 de octubre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar cierra más barato: así cotiza la divisa al cierre del martes 13 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este miércoles, 14 de octubre de 2026

El precio del dólar en las casas de cambio de Colombia varía según la ciudad y el establecimiento.

De acuerdo con la información disponible de WilkinsonPC, la TRM vigente para este miércoles, 14 de octubre de 2026, es de $3.181,74 por dólar. Sin embargo, las cotizaciones de las casas de cambio consultadas corresponden a las últimas actualizaciones publicadas el martes 13 de octubre.

Precio del dólar por ciudad

Estos son los precios promedio de compra y venta registrados por WilkinsonPC en las principales ciudades del país.

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.193 $3.285 92 Cali $3.075 $3.305 230 Cartagena $3.150 $3.380 230 Cúcuta $3.220 $3.275 55 Medellín $3.068 $3.211 143 Pereira $3.180 $3.270 90

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar.

Con estas cotizaciones, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.220 por dólar. Esto significa que, según los datos publicados, es la ciudad en la que se ofrecen más pesos por cada dólar que una persona vende.

Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.211 por dólar, entre las ciudades incluidas en la comparación.

Cali y Cartagena tienen los spreads más amplios, de $230 por dólar. En contraste, Cúcuta registra la diferencia más estrecha, de $55, seguida de Pereira, con $90.

Es importante tener en cuenta que estas cotizaciones son valores de referencia del mercado de efectivo y no necesariamente corresponden a los precios disponibles en todas las casas de cambio durante la jornada. Por ello, se recomienda confirmar las tarifas directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para este miércoles, 14 de octubre de 2026, la tasa representativa del mercado (TRM) vigente en Colombia es de $3.181,74 por dólar, según los datos publicados por WilkinsonPC con referencia a la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cifra representa una disminución de $12,70 frente a la TRM anterior, de $3.194,44, que estuvo vigente entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre.

Quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá también pueden comparar las tarifas de distintos establecimientos.