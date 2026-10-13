Dólar cierra más barato: así cotiza la divisa al cierre del martes 13 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 13 de octubre en Colombia con una cotización de $ 3.182, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar abre al alza este 13 de octubre: ¿qué factores mueven la divisa?

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.194.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.205. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.210 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.170. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.194.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.193 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 671 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

Los grandes bancos de Estados Unidos publicaron este martes resultados trimestrales al alza, pero advirtieron sobre un escenario incierto en un contexto de inflación persistente y una operativa complicada.

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por activos, dio cuenta de un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre sobre igual período de 2025, pero registró un inusual desfase frente a las estimaciones de los analistas debido a un incremento de gastos.

Las ganancias netas del banco aumentaron un 6 % respecto al año anterior hasta 15.300 millones de dólares, por debajo de los 15.850 previstos por los analistas de FactSet.

En su comunicado de resultados al mercado señaló pérdidas de 658 millones de dólares en inversiones en valores y un aumento del 12 % en sus gastos, principalmente por mayores compensaciones, erogaciones en tecnología y marketing.

La facturación, en tanto, aumentó un 8 % a 50.200 millones de dólares.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, describió los resultados como “sólidos” y destacó el apoyo de los clientes.

“La economía estadounidense siguió impulsada por una sólida inversión empresarial y un gasto continuo de los consumidores”, añadió.

Advirtió, no obstante, sobre “grandes déficits fiscales, una inflación persistente, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas” que siguen cambiando.

“Estas fuerzas pueden ser manejables, pero seguimos preparados para un amplio abanico de escenarios”, resumió.

*Con información de AFP.