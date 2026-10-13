Precio del dólar en casas de cambio para el martes 13 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar abre al alza este 13 de octubre: ¿qué factores mueven la divisa?

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este martes, 13 de octubre de 2026

El precio del dólar en las casas de cambio de Colombia presenta variaciones según la ciudad y el establecimiento. De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, estos son los valores promedio de compra y venta de dólares en las principales ciudades del país, publicados el martes 13 de octubre de 2026.

Precio del dólar por ciudad

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.197 $3.287 90 Cali $3.075 $3.305 230 Cartagena $3.150 $3.380 230 Cúcuta $3.200 $3.290 90 Medellín $3.107 $3.243 136 Pereira $3.180 $3.270 90

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar.

Con estas cotizaciones, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.200 por dólar, lo que significa que es la ciudad donde, en promedio, se ofrecen más pesos por cada dólar que una persona vende. Por otro lado, Medellín presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.243 por dólar, entre las ciudades incluidas en la comparación.

Cali y Cartagena registran los spreads más amplios, de $230 por dólar, mientras que Bogotá, Cúcuta y Pereira presentan una diferencia de $90.

Estas cotizaciones corresponden a promedios de referencia del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Por ello, se recomienda confirmar las tarifas directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para este martes 13 de octubre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en Colombia es de $3.194,44 por dólar, de acuerdo con WilkinsonPC. La cifra representa una disminución de $24,31 frente a la TRM del viernes 9 de octubre, cuando se ubicó en $3.218,75.

La TRM vigente cubre el periodo comprendido entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre de 2026.

Quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá también pueden comparar las tarifas de distintos establecimientos. Estos son los valores publicados por WilkinsonPC en su actualización del 13 de octubre:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $3.230 $3.290 60 Cambios Kapital $3.200 $3.270 70 Latin Cambios $3.200 $3.290 90 Miss Money Cambios $3.220 $3.290 70 Punto Dollar $3.100 $3.300 200 Smart Exchange $3.230 $3.280 50

Según estos datos, Amerikan Cash y Smart Exchange ofrecen el precio de compra más alto de la tabla, con $3.230 por dólar. En cambio, Cambios Kapital y Smart Exchange presentan el precio de venta más bajo, con $3.270 y $3.280, respectivamente.

El spread más estrecho corresponde a Smart Exchange, con $50 por dólar, mientras que Punto Dollar registra la mayor diferencia, con $200.

Antes de cambiar divisas, conviene comparar varias cotizaciones y confirmar los precios directamente con los establecimientos, pues pueden variar durante el día y según el monto de la operación.