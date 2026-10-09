Precio del dólar en casas de cambio para el viernes 9 de octubre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 8 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este viernes, 9 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC estos son los valores publicados para la compra y venta de dólares:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.198 $3.291 93 Cali $3.075 $3.305 230 Cartagena $3.150 $3.380 230 Cúcuta $3.250 $3.300 50 Medellín $3.150 $3.271 121 Pereira $3.200 $3.280 80

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del dólar.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $ 3.250 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $ 3.280 por dólar. Por su parte, Bogotá registra una diferencia de $ 93 entre el precio de compra y el de venta.

Estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Por ello, se recomienda confirmar las tarifas directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.

Precio del dólar por casa de cambio

Para este viernes, 9 de octubre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en Colombia es de $ 3.218,75 por dólar, de acuerdo con la información publicada por WilkinsonPC. La cifra representa una disminución de $ 20,13 frente a la TRM del jueves 8 de octubre, cuando se ubicó en $ 3.238,88.

Quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá también pueden comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos.