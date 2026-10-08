Dólar más barato: la divisa cerró con tendencia a la baja la jornada del 8 de octubre

El dólar estadounidense terminó la jornada del 8 de octubre en Colombia con una cotización de $3.217, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar en Colombia abrió en $3.241,50: inflación y tasas de interés de EE. UU. ponen a prueba su estabilidad

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto para consumidores como para empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.238.

La sesión comenzó con el dólar en $3.241. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.248 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.208. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.218.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 845,5 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 708 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

El Fondo Monetario Internacional se prepara para apoyar a los países “vulnerables” ante el fenómeno climático de El Niño, que amenaza la seguridad alimentaria en varias partes del mundo, aseguró a la AFP su directora gerente, Kristalina Georgieva.

“Estamos muy preocupados por El Niño, de una intensidad superior a la media, y nos preocupa la seguridad alimentaria”, declaró durante una entrevista en Singapur el miércoles.

Está provocando fenómenos meteorológicos extremos, desde la sequía en América Central hasta las alteraciones del monzón en India que ponen en peligro los cultivos.

En el llamado Corredor Seco Centroamericano, El Niño está causando escasez de comida y empuja a los campesinos a apresurarse a vender el ganado antes de que muera.

“Tememos las presiones inflacionistas derivadas del aumento del coste de los alimentos (…) Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con dureza; es nuestro papel ofrecer una red de seguridad frente a las perturbaciones externas”, aseguró.

“Soy consciente de que para algunos de nuestros miembros podría ser necesario recurrir a financiación externa”, añadió, al señalar la “combinación” de El Niño con el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio.

Aunque algunos países de Asia o África resisten, “los países insulares del Pacífico, naciones más vulnerables como Bangladés y países más pobres como Laos se encuentran en una situación mucho más crítica”, al igual que algunas regiones del continente africano, advirtió Georgieva, que llamó a una cooperación internacional “coordinada”.

Los pescadores del Pacífico oriental sufren el impacto del calentamiento del océano por El Niño, que obliga a varias especies a migrar hacia aguas profundas y deja redes semivacías y pueblos en crisis.

*Con información de AFP.