Nueve centros comerciales de Cali, Tuluá, Pereira y Dosquebradas se convertirán este 22 de noviembre en puntos de acopio de donaciones para las familias que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia del pasado 10 de agosto en el suroccidente colombiano.

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La jornada hace parte de la campaña ‘Este es el día – El 22, Colombia se pone la 10’, impulsada por la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), que se suma a la Ayudatón 2026 del Banco de Alimentos de Cali y ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

En Cali participarán Cenco Limonar, Centro Comercial Centenario, Mallplaza Cali, Palmetto Plaza y Unicentro Cali. En Tuluá estará Supercentro Tuluá, mientras que en Pereira y Dosquebradas se habilitarán puntos en Victoria Centro Comercial, El Progreso y Único Dosquebradas.

Carlos Betancourt, Director Ejecutivo de Acecolombia. Foto: Daniel Jaramillo

La iniciativa busca facilitar la recepción de donaciones en especie y su posterior clasificación y distribución entre las comunidades que aún requieren apoyo. Para ello, el Banco de Alimentos de Cali y ABACO aportarán su experiencia logística.

La convocatoria también permitirá que personas y empresas de otras ciudades del país contribuyan mediante donaciones en dinero, a través de la plataforma habilitada por los organizadores.

Los recursos y aportes se canalizarán mediante la página oficial de la campaña.

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“Los centros comerciales demostraron durante la emergencia que son mucho más que espacios comerciales. Son lugares de encuentro, confianza y articulación para las comunidades. Este 22 de noviembre queremos volver a poner esa capacidad al servicio de quienes todavía necesitan apoyo”, señaló Carlos Betancourt, Director Ejecutivo de Acecolombia.

A la jornada también se vincularon Asobares Valle del Cauca, Asobares Risaralda y Aliadas. Durante el 22 de noviembre, los centros comerciales y sus aliados utilizarán sus redes sociales, pantallas y otros canales de comunicación para promover las donaciones y ampliar el alcance de la convocatoria.