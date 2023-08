Espacios para comer gourmet o trabajar remoto: así evoluciona la oferta de los centros comerciales

C.H.B.: Los asociados a las categorías de entretenimiento, gastronomía y servicios. Los centros comerciales se han convertido en escenarios multipropósito donde además de adquirir bienes y servicios, las familias van a compartir y a pasar tiempo de calidad. Es por ello que cada vez con más frecuencia incorporan a su oferta novedosos conceptos gastronómicos, así como opciones de ocio que incrementan la permanencia y aportan a la generación de experiencias. Adicionalmente, la inclusión de servicios, así como los usos mixtos (unión del comercio con oficinas, hoteles, vivienda, coworking, etc.), responden a la necesidad de facilitar la vida de las personas logrando que encuentren todo en un solo lugar y deban emplear menos tiempo en desplazamientos .

C.H.B.: Por primera vez en su historia, los nuevos metros cuadrados comerciales no obedecen al desarrollo de nuevos proyectos sino a procesos de modernización y ampliación de los complejos existentes. De acuerdo con cifras del gremio, en los próximos dos años por cada centro comercial nuevo tendremos entre cuatro y cinco remodelaciones, lo cual demuestra que el sector está pasado de la fase de expansión a una fase de consolidación, donde alrededor del 38 por ciento de la industria contempla la intervención y renovación de sus espacios.

C.H.B.: Los comerciantes tuvieron que avanzar en meses proyectos que tenían estimados en años, por ejemplo, a una venta híbrida que no depende exclusivamente de la tienda física pero tampoco se hace completamente en línea. En este nuevo ecosistema comercial el on y el off coexisten, y aparecen actores como los servicios de domicilio, que demandaron una modificación de la logística y de áreas en centros comerciales para lograr mayores eficiencias y organización. Eventualmente, estos ajustes se darán para apoyar el despacho de las tiendas, donde los centros comerciales empezarán a perfilarse como hubs de última milla.