Ministro de Salud se descontrola y agravia a Ricardo Bonilla: “Que venga el ministro de Hacienda y ponga el cu..”. Escuche el audio

“Se arregla después”, esa es la tesis principal que sostiene el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El alto funcionario habla del enorme caos que se vive con el nuevo sistema de salud de los maestros, que tiene en jaque a sus más de 300.000 afiliados. Tras el cambio del modelo, el pasado 1 de mayo, a los profesores nadie les responde. Miles no han podido reclamar sus medicamentos y otros tantos han suspendido sus tratamientos.

En un audio, el ministro Jaramillo reconoce caos en la salud de los maestros: “Si esto sale mal, aquí no queda títere con cabeza”

Jaramillo se sale de casillas: “Que el ministro de Hacienda se venga también para acá y que se venga a comer cu.. porque no puede ser que estemos nosotros acá para voltear. Pero entonces, si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, pues que venga, pero no solamente nosotros. Muy bueno estar por allá, pero es muy difícil estar aquí y que los responsables sea uno” .

En ese tema, Jaramillo le lanza frases duras a Marín: “A mí no me gusta que queden los cabos sueltos, es que el doctor no puede dejar cabos sueltos. Y él arrancó con eso (...) Yo le saco las cosas y le digo claramente cómo fue”.