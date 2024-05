En un audio, el ministro Jaramillo reconoce caos en la salud de los maestros: “Si esto sale mal, aquí no queda títere con cabeza”

Guillermo Alfonso Jaramillo se escucha desesperado. SEMANA conoció unos audios que muestran cómo el ministro de Salud intenta sobreaguar la enorme crisis que se creó con el cambio de modelo de salud de los maestros.

Desde el pasado 1 de mayo, centenares de profesores en el país han visto interrumpidos sus tratamientos médicos o no han podido reclamar sus medicamentos. Sus llamados de ayuda en las puertas de la Fiduprevisora o en los mismos centros de atención han sido virales.

Escuche los audios del ministro Jaramillo

El ministro sabe que la crisis es honda y en privado lo reconoce. En una conversación sobre la parálisis en la entrega de medicamentos, Jaramillo asegura: “Que, los medicamentos, después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente de la República, pero hoy, qué fue lo que hizo, llegó y nos dijo lleguen para Bogotá. Entonces, aquí este es un tema de todos. Aquí estamos todos en la misma... si esto sale mal, es malo para todos. Aquí no queda títere con cabeza. Aquí somos un solo grupo, solucionemos los problemas”.

Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo Giro directo para las IPS, ESE y demás prestadoras del servicio de salud | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El caos se veía venir y había sido advertido por todo lado. El Gobierno, sin embargo, cambió el sistema pese a que no tenía ni siquiera los contratos con los nuevos prestadores de los servicios. Los médicos de las antiguas IPS siguen atendiendo los pacientes, pero ellos no tienen cómo reclamar la droga que les formulan ni mucho menos dónde ir a hacerse los exámenes que necesitan.

En las conversaciones del ministro queda claro el nivel de improvisación del funcionario frente a los maestros y la angustia que siente por no poder atender la salud de ellos. “Con autoridad para poder dar todas las autorizaciones, después vemos. Si aquí necesitamos plata del Fomag, no un peso, no dos pesos, millones de pesos. Entonces no se van a gastar la plata en un segundo, si hay que poner más plata, pues ponemos más plata. ¿Y qué van a hacer? Lo que sea, pero no pueden estar amarrando los contratos, entonces amarran los contratos... y tenemos que prestar el servicio completo”, afirmó el ministro.

Cientos de Maestros se encuentran a las afueras de la Fiduprevisora en busca de una solución para la entrega de sus medicamentos y órdenes para exámenes con especialistas. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

La historia de ese cambio hecho a los trancazos es la siguiente. El presidente Gustavo Petro y las directivas de Fecode, encabezadas por el excandidato al Congreso por el Pacto Histórico Domingo Ayala, promovieron renovar el modelo de salud para eliminar la intermediación del sistema. Como se sabe, tumbar esa intermediación también es el objetivo de la reforma a la salud, que no tocaba en su articulado el sistema de los maestros. El Gobierno hizo directamente ese ajuste que iba a ser en cierta medida una demostración de cómo operaría la reforma. El resultado fue desastroso.

En la conversación, el ministro le insiste a los otros funcionarios que cumplan como sea. Pero sus interlocutores saben que eso no es tan fácil. Uno de ellos, que al parecer es Mauricio Marín, presidente de la Fudiprevisora lo increpa sobre el tarifario con el que se le va a pagar a los prestadores de salud. Y el ministro le contesta aireado.

“Ni le voy a echar la culpa, ni usted me la echa a mí, una de las dos (...) Consigan un Soat, hay Soat, menos 5 menos 10, no le pongan a eso si vamos a tener ninguna clínica acreditada se va a dejar imponer tarifario. Ese es un costo. Pero doctor Mauricio, usted arrancó por ahí, yo vengo aquí abierto a todas las cosas, pero no que entonces que desafortunadamente la culpa es de un tarifario que no nos aceptan, no, no señor”, le dice el ministro a Marín.

Largas filas para la tensión en salud de los maestros en Cali en las oficinas de fiduprevisora | Foto: Aymer Andrés Álvarez

“A mí no me gusta que queden los cabos sueltos, es que el doctor no puede dejar cabos sueltos. Y él arrancó con eso (...) Yo le saco las cosas y le digo claramente cómo fue”, le reclama Jaramillo a Marín.

No se trataba de un tema menor. Varias IPS habían advertido que no podrían contratar con el Gobierno, dado que los montos de su tarifario eran muy bajos para los servicios que se prestaban.

La plata es el eje del problema y eso descontrola a Jaramillo, que incluso insulta a su colega, el ministro de Hacienda, Ricardo Roa.

“Que venga el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) y ponga el culo”, dijo Jaramillo. | Foto: Fotomontaje SEMANA