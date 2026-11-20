Este 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo ExpoVivienda 2026 Black Friday, una feria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Bogotá y Cundinamarca, en alianza con la Secretaría Distrital del Hábitat, dirigida a las personas interesadas en adquirir su primera casa o apartamento.

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Entre las oportunidades comerciales de este ‘Black Friday’ destacan descuentos de hasta $80 millones en la cuota inicial de proyectos participantes, bonos de hasta $47 millones en desarrollos seleccionados y apoyos de $2 millones para gastos de escrituración

El encuentro se desarrollará en El Cubo de Colsubsidio (carrera 30 # 52-77, Bogotá) en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. en ambas jornadas.

Aunque la entrada es completamente gratuita, los asistentes deben realizar una inscripción previa obligatoria en la página web oficial de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Durante la feria, los visitantes encontrarán la oferta de más de 50 expositores entre empresas constructoras y entidades financieras.

En el lugar se exhibirán proyectos de vivienda nueva en los segmentos de Interés Prioritario (VIP), Interés Social (VIS) y No VIS de firmas reconocidas como Cusezar, Arquitectura y Concreto e Ingenova, entre otras.

Este 21 y 22 de noviembre será el ExpoVivienda 2026 Black Friday. Foto: Getty Images

Las entidades financieras presentes en la feria ofrecerán orientación personalizada sobre alternativas de financiación, créditos hipotecarios y leasing habitacional. Sobre este punto, Camacol recomendó a las familias evaluar con antelación sus ingresos familiares, capacidad de ahorro y tope de endeudamiento para agilizar la preaprobación del crédito durante el evento.

Por su parte, la Secretaría Distrital del Hábitat brindará asesoría sobre la oferta distrital de apoyo financiero para la compra de inmuebles, donde destacan dos programas: ‘Mi Casa en Bogotá’ y ‘Reduce tu Cuota’.

‘Mi Casa en Bogotá’ en su modalidad Oferta preferente ofrece a los hogares postulantes que cumplan los requisitos subsidios que van desde los $17.509.050 hasta los $52.527.150 durante 2026 para la compra de vivienda nueva.

‘Reduce tu Cuota’, un programa enfocado en compradores de vivienda VIS y VIP, presentará su nueva etapa de postulación. Este aplica para créditos hipotecarios o leasing habitacional cuyo desembolso o inicio esté proyectado a partir del 15 de diciembre de 2026.