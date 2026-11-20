¿Qué ha pasado en las EPS intervenidas?. La respuesta a esa pregunta será la que tienen que dar los agentes interventores, que deberán convocar a asambleas de accionistas, luego de que la Superintendencia de Salud restableciera ese mecanismo y ordenara que presenten allí una rendición de cuentas.

Según SuperSalud, la decisión anunciada va mucho más allá de restablecer el gobierno corporativo. También se intenta que la rendición de cuentas facilite el seguimiento a la gestión institucional realizada por los interventores.

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Eso si, la entidad de vigilancia y control en el sector salud enfatiza en que dicho restablecimiento no afecta las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud ni las atribuciones que corresponden a los agentes interventores en el marco de las medidas administrativas.

Supersalud levanta intervención al Hospital de El Líbano Foto: Supersalud

Con la medida, tanto Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca, al igual que Emssanar, Famisanar y SOS, que también se encuentran bajo medida de intervención forzosa administrativa, deberán proceder a convocar las respectivas asambleas generales de accionistas. La SuperSalud busca tener un diagnóstico actualizado de cada entidad.

Gestión administrativa, la situación financiera de la entidad, los giros efectuados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación, la conformación de la red de prestadores de servicios de salud y el estado de las quejas y reclamos harán parte de la agenda que deberán desarrollar los interventores.

Se busca también conocer el estado de las acciones de tutela y los desacatos pendientes de estas entidades.

Atención en salud Foto: Compensar - API

Propuestas de reorganización financiera

Como se trata de una asamblea de accionistas en ese espacio se tendrán que aprobar y someter a su consideración las propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que incluyan, entre otras medidas, capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.