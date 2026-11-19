Durante una sesión de control político de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, detalló que dentro de la Ley de Rescate Fiscal se plantea que las alcaldías y gobernaciones tengan más autonomía para contratar crédito para sus proyectos territoriales.

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“Queremos flexibilizar, facilitar y agilizar la posibilidad de que los entes territoriales contraten crédito interno y externo para desarrollar proyectos que consideran estructurales y sobre todo que vean como estratégicos para sus regiones”, explicó el ministro de Hacienda durante la sesión descentralizada que se realizó hoy 19 de noviembre en Bucaramanga.

Esta propuesta del Gobierno busca que se fortalezcan las capacidades territoriales y que las regiones cuenten con más herramientas para gestionar sus prioridades, movilizar recursos y liderar proyectos para sus necesidades propias, dentro de las oportunidades únicas que tiene cada territorio.

La cartera de Hacienda destacó que Santander tiene una gran importancia estratégica debido a su frontera con Venezuela, “un factor que podría abrir nuevas oportunidades económicas y comerciales en los próximos años”.

El ministro Gómez destacó que, desde su llegada a la cartera, ha firmado 14 contratos de crédito para entes territoriales nacionales y señaló que el sector territorial tiene una gran capacidad de inversión pública, ya que su deuda equivale al 2,1% del PIB de la Nación.