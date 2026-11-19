Aunque la Superintendencia Financiera reconoce que se ha incrementado el pago de siniestros en torno al terremoto del 10 de agosto, la entidad estableció que los niveles alcanzados no atienden las necesidades de la totalidad de consumidores financieros afectados por el evento sísmico.

Por ello, emitió una circular que precisa muchas de las reglas que ya ha venido socializando y que deben ser de estricto cumplimiento por parte de las aseguradoras. Ello, en el entendido en el cual “el pago oportuno de las indemnizaciones derivadas de los seguros que amparan el riesgo de terremoto es determinante para recuperar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los inmuebles afectados, incluidos los bienes comunes de los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal”, afirma la entidad de vigilancia.

En ese contexto, en la circular se recuerda que las entidades aseguradoras “no pueden condicionar el pago a requisitos adicionales que carezcan de sustento en el régimen aplicable al contrato de seguro”.

Varias son las precisiones que hace la SuperFinanciera en una nueva circular. Por ejemplo, en el caso del seguro de incendio y terremoto, el pago de la indemnización no está sujeto a una decisión previa de la asamblea general de propietarios.

Terremoto Foto: Alcaldía de Sipí en Facebook.

La medida en ese sentido indica que la aseguradora debe efectuar el pago una vez se acrediten la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, sin que resulte exigible un acta de asamblea en la que se decida si el inmueble será o no reconstruido.

En términos generales, y de acuerdo con lo indicado por la SuperFinanciera, “las aseguradoras deben valorar los elementos aportados y abstenerse de condicionar el reconocimiento o el pago a requisitos adicionales”.

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La valoración de los tiempos

Otro punto clave que la SuperFinanciera pide tener en cuenta es el de los tiempos previstos para efectuar los pagos. “La aseguradora está obligada a efectuar el pago dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite su derecho. De no ser así, la aseguradora debe reconocer y pagar, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de esta, el interés moratorio respectivo”.

Dentro de los recorderis hechos por la entidad de vigilancia, se configura una práctica abusiva cuando se exigen requisitos que son ajenos a la ocurrencia del siniestro, para atender un pago de indemnización.

Por esa razón, la Superintendencia recordó a las aseguradoras que el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección al consumidor financiero podrá dar lugar a la imposición de sanciones administrativas.