En medio de las dificultades fiscales de Colombia y del debate sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico, al cual se le han venido desmontando varias propuestas, el tributarista Santiago Pardo plantea una fórmula para conseguir recursos sin aumentar los impuestos. Su propuesta consiste en reducir significativamente la carga tributaria de las empresas y sustituir parte del recaudo por un mecanismo de financiación obligatoria que le permitiría al Gobierno obtener 309 billones de pesos durante cinco años.

El punto de partida de Pardo es que el problema fiscal colombiano no se resolverá únicamente aumentando los ingresos tributarios o reduciendo la deuda, sino recuperando el crecimiento económico.

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Según sus cálculos, en Colombia, una empresa con un margen de utilidad del 10 % termina destinando cerca del 72,8 % de sus ganancias al pago de distintos impuestos y contribuciones. Con la reforma que propone el Gobierno, esa carga bajaría aproximadamente al 70 %, mientras que con su alternativa se reduciría al 46 %.

Para conseguirlo, plantea eliminar el cuatro por mil, el impuesto al patrimonio, los gravámenes a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, el impuesto de timbre y varios tributos ambientales, entre otros.

La propuesta de Pardo consiste en eliminar varios impuestos, incluidos los que gravan los alimentos ultraprocesados. Foto: Getty Images/iStockphoto

También propone reducir la tarifa general de renta empresarial del 35 % al 30 %, llevar al 15 % la correspondiente a nuevas exportaciones de valor agregado y disminuir del 20 % al 10 % la tributación sobre dividendos.

Adicionalmente, contempla una depreciación acelerada del 100 % para nuevas inversiones productivas y un mecanismo para que las empresas recuperen el ICA pagado, sin afectar los ingresos municipales.

¿De dónde saldrían los recursos?

Pardo calcula que estas reducciones representarían menores ingresos tributarios por 190 billones de pesos durante cinco años. Para compensarlos, propone emitir bonos de inversión forzosa que deberán adquirir las sociedades con rentas superiores a 500 millones de pesos.

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Los títulos equivaldrían al 20 % de la renta de las empresas correspondiente a los años gravables entre 2026 y 2030, y serían colocados entre 2027 y 2031.

Tendrían un plazo de 20 años, reconocerían una tasa de interés anual del 9 % y podrían negociarse en el mercado secundario.

Según el tributarista, este mecanismo permitiría obtener 309 billones de pesos, es decir, 119 billones adicionales frente a los ingresos que se perderían por la reducción de impuestos.

Para compensar la reducción de impuestos propuesta por Pardo, las empresas deberían hacer unas inversiones forzosas atadas a su nivel de utilidades. Foto: Illustra - stock.adobe.com

La diferencia es que esos recursos no serían impuestos, sino financiación que el Estado tendría que devolver, junto con los intereses pactados.

El riesgo de aumentar la deuda

Pardo reconoce que su propuesta elevaría el endeudamiento público. En un escenario de bajo crecimiento, calcula que la deuda podría aumentar hasta 13 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, considera que una menor tributación estimularía la inversión privada, la producción industrial y el crecimiento, lo que facilitaría atender posteriormente esas obligaciones.

El especialista sostiene que el sistema tributario actual desincentiva la instalación de empresas en Colombia y favorece la producción en otros países. Por ende, asegura que si eso no se corrige, el país va a terminar sin industria y sin inversión extranjera. “Más de 200 multinacionales se han ido en los últimos 20 años para atender el mercado local desde afuera. Ejemplos de ello son General Motors, Mazda, BAT, Philip Morris, Kraft, Michelin y varias del sector farmacéutico”, explicó y añadió que incluso a Nestlé, que está cerrando su planta de Pereira a raíz del terremoto, las cuentas no le dan para volver a crear una planta con el actual régimen impositivo.

De ser acogida la iniciativa de Pardo, que asegura cuenta con el respaldo del Centro Democrático, tendría que discutirse en el Congreso.