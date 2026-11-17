La discusión de la Ley de Rescate Económico comienza a tomar forma en el Congreso. Ya están definidos los 31 congresistas de las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara que tendrán a su cargo el estudio y la preparación de las ponencias de esta iniciativa del Gobierno Nacional.

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Si se aprueba el proyecto de rescate económico, presentado por el Gobierno, se estima que podría generar un efecto inflacionario por el incremento del IVA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La conformación está integrada por cinco coordinadores y 26 ponentes, distribuidos entre las cuatro comisiones. El primer encuentro entre los congresistas designados y el Gobierno se realizará hoy martes, a las 2:00 de la tarde, en la sede del Ministerio de Hacienda, donde comenzará el acercamiento para discutir el contenido del proyecto.

En la Comisión Tercera del Senado, que cuenta con dos coordinadores y siete ponentes, fueron designados como coordinadores David Barguil Assis, del Partido Conservador, y Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático.

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Debate a proyecto de adición presupuestal 2026 Foto: Congreso de la República / Cortesía

Los otros siete integrantes son Yessid Pulgar Daza, del Partido Liberal; Juan Carlos Garcés Rojas, del Partido de la U; Gustavo Moreno, de la Alianza Social Independiente; Sara Jimena Castellanos, de Salvación Nacional; Edgardo Espitia Cabrales, de Cambio Radical; Andrea Padilla Villarraga, de la Alianza Verde, y Deisy Osorio Márquez, del Pacto Histórico.

Por su parte, en la Comisión Cuarta del Senado, el coordinador será Carlos Mario Farelo Daza, de Cambio Radical. Los seis ponentes son Wilder Escobar Ortiz, de la Alianza Social Independiente; Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, de la Alianza Verde; Wilmer Carrillo Mendoza, del Partido de la U; Wilson Arias Castillo, del Pacto Histórico; Enrique Cabrales Baquero, del Centro Democrático, y Álvaro Monedero Rivera, del Partido Liberal.

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Con la ley de rescate económico, que será radicada en septiembre en el Congreso, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

En la Comisión Tercera de la Cámara, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, ejercerá como coordinador. Lo acompañarán como ponentes Camilo Ávila, del Partido de la U; John Jairo Berrío, del Centro Democrático; Cathy Juvinao, de la Alianza Verde; María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico; Juan Loreto Gómez Soto, del Partido Conservador; Yolanda Wong, del Partido Liberal, y Jorge Rodrigo Tovar, de Curules de Paz.

Finalmente, en la Comisión Cuarta de la Cámara, el coordinador será Guillermo Alvira, del Partido Conservador. Los seis ponentes son Carlos de la Peña, del Partido de la U; Chadan Francisco Rosado, del Centro Democrático; María Janeth Sabaal, de Curules de Paz; Andrea Vargas, del Pacto Histórico; David Pinilla Calero, del Partido Liberal, y Santiago Osorio, de la Alianza Verde.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes al iniciar el debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Bogota septiembre 1 del 2026 Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La reunión de este martes será el primer paso para poner sobre la mesa las propuestas del Ejecutivo y comenzar el estudio legislativo de una iniciativa que tendrá que superar el debate en las comisiones económicas del Congreso.