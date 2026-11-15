Álvaro Uribe reacciona al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella: “Motivo de tranquilidad”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Ley de Rescate Económico no impondrá el impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta familiar y que los colombianos podrán estar tranquilos en esa materia.

Además, dijo que no habrá nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario y que el texto en el Congreso será debatido para llegar a las mejores decisiones que permitirán sacar a Colombia adelante, tras el “desastre” que dejó Gustavo Petro.

Por esa razón, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció y fijó su postura tras el anuncio del presidente De La Espriella.

“Buen anuncio del presidente De La Espriella, no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad”, dijo el expresidente.

El Centro Democrático, partido de gobierno, había dicho que no apoyaría más impuestos para los colombianos y propuso varias salidas para evitar esos nuevos gravámenes.

Este anuncio del presidente cambiará, sin duda, el trámite de la Ley de Rescate Económico que había generado bastante polémica.