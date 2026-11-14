“Se le borró la sonrisa”: el mensaje del gobernador de Antioquia tras la captura de alias Primo Gay

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, ha generado una ola de reacciones en el ámbito nacional, principalmente en Antioquia, por tratarse de uno de los criminales más buscados del departamento, debido a su accionar delincuencial.

Capturan a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc en Antioquia

Se trata de uno de los golpes más importantes del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá. Por eso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido uno de los que más reacciones han dejado en este sábado.

Primero, confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde informó que la Fuerza Pública lo acababa de capturar en el norte de Antioquia. “Criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió, en el frente 36 de las Farc y en el Clan del Golfo”, escribió.

Después dio a conocer las primeras imágenes de Uñates López capturado: “Un delincuente: antes Farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte. Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre”.

Finalmente, en sus redes sociales escribió: “Se le borró la sonrisa: sometido Primo Gay”.

Mensaje del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la captura de Primo Gay. Foto: Captura de pantalla

El gobernador celebró la captura de este criminal y le pidió al Gobierno de Estados Unidos que estudie pedir en extradición a alias Primo Gay por su participación en varios hechos en el departamento de Antioquia.

“Este sujeto participó en el derribamiento del helicóptero Black Hawk, en el que fueron asesinados 13 policías, una aeronave de propiedad del Gobierno americano. También fue responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez. Le solicito respetuosamente al Gobierno de Estados Unidos que lo pida en extradición”, señaló.