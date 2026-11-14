El triunfo de Hernán Penagos: Colombia organizará el encuentro mundial de autoridades electorales en 2027

El registrador Hernán Penagos se anotó un nuevo gol en República Dominicana, donde participó de la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE): consiguió que el evento global que reúne a todos los jefes de las autoridades electorales del mundo se realice en Colombia en 2027. El logro no es menor porque Penagos se disputó el cupo con Brasil.

“Quieren generar hostilidad, ruido y odio”: habla el registrador Hernán Penagos y cuenta las alertas por elecciones del 2027

El registrador es una autoridad respetada y su figura cada vez es más reconocida por el papel que desempeñó en las elecciones presidenciales de 2026, en las que hizo valer a la Registraduría en medio del ruido de fraude por parte de Gustavo Petro. Se prevé que el evento se lleve a cabo entre octubre y noviembre. La magistrada Nubia Stella Martínez, del CNE, estuvo presente y confirmó el triunfo de Penagos.