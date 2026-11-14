Álvaro Uribe: “La Fiscalía archivó a mi favor una denuncia”

Tal como lo había reportado SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe notificó una decisión que tomó la Fiscalía, y que lo beneficia en medio de sus procesos penales.

“La Fiscalía archivó en mi favor una denuncia por soborno de testigos y fraude procesal en relación con uno de los testigos que declararon en mi juicio. Este archivo complementó la absolución del Tribunal de Bogotá”, comentó el exmandatario.

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Esa denuncia era impulsada por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Resulta procedente ordenar el archivo de las diligencias, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. No obstante, y en tanto la acción penal se encuentre vigente, de encontrar evidencia que modifique el sentido de la decisión adoptada, se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo de la misma norma”, indicó el ente de investigación.